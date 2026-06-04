Двама общински съветници против изграждането на паркинг за пациенти и против здравеопазването в Община Велинград

Поредно напрежение разтърси Общинския съвет във Велинград по време на редовната му сесия на 28 май

Общинските съветници Надежда Ключкова и Стефан Малинов се обявиха против ключова стъпка на Общината, да даде за ползване част от инфраструктурата около ДКЦ1-Велинград . Те на практика искат да блокират възможността за достъп на пациенти до лечебното заведение чрез осигурени места за паркиране.

Територията на ДКЦ1-Велинград прилежи към терена на болницата и в момента чрез публично-частно партньорство с Община Велинград се изгражда един от най-мащабните проекти - най голямата общинска болница в България с над 600 легла, медицинския болничен комплекс „Велимед".

Точката в дневния ред за апортиране на вътрешна улица с отпаднала необходимост на територията на „Велимед", част от дневния ред на Общинския съвет в четвъртък, предизвика скандал по време, на който двамата общински съветници изразиха популистки отказ за бъдето важно решение за града. То е свързано със сключването на договор между Общината за предоставяне на право на достъп до улицата пред ДКЦ1-Велинград на инвеститора в медицински комплекс „Велимед", който да изгради на нея регулируем паркинг с бариера за пациентите на ДКЦ-то и болничния комплекс.

По повод разразилите се в зала събития управителят на МБАЛ "Велимед" д-р Костадин Паунов изпрати отворено писмо до кмета, общинските съветници, гражданите на Велинград и медиите, в което призовава да се прояви разум и отговорност по темата:

"Не допускайте здравето на велинградчани да се превърне в заложник на политически манипулации. Призовавам всички велинградчани и Общината да не се подават на шантаж и манипулация от двама самозабравили се общински съветници и да проявят разум и отговорност ", пише той и уточнява, че "Велимед" вече е заплатила за своя сметка, огромната сума от 250 000 евро за ремонта, преасфалтирането на улицата и пълното благоустрояване на прилежащия терен, което е задължение на Община Велинград. Тези средства са инвестирани с една единствена цел – да се подсигури подходът с паркоместа за пациентите към медицинския комплекс и прилежащото ДКЦ 1.

Въпреки високия обществен интерес, Ключкова и Малинов се изказват по време на сесията против такава стъпка. Нещо повече – успоредно с нея, пред сградата на общината са организирани протести, за които се твърди, че са инициирани именно от двамата съветници по няколко ключови за града теми. Именно под давлението на общинските съветници запознати в града твърдят, че протестиращите са нахлули по време на сесията на Общинския съвет. Техните основни искания са касаели блокирането на гласуване за спирането на строителството в извор Клептуза, но са били и против изграждането на платен паркинг пред ДКЦ-то.

В резултат на последвалото напрежение се стига до сериозния парадокс, който ще ощети пряко пациентите на ДКЦ-то и на строящия се болничен комплекс. А именно - затрудненият им, нерегулиран и ограничен достъп. Към момента на съществущите паркоместа пред ДКЦ-то има коли, които са паркирали според очевидци от седмици, а имащите нужда от медицинска помощ обикалят района в търсене на свободни места.

В своето писмо до медиите д-р Паунов поставя именно тези два въпроса:

Къде ще спират трудноподвижните пациенти, хората в тежко състояние, майките с деца и линейките?

Как ще се спре сегашният хаос, при който автомобили, паркирани пред ДКЦ-то от седмици, принуждават болни хора да обикалят района с часове в търсене на свободно място?

Управителят пише още,че самият факт, че общински съветници заявяват своето твърдо отрицателно становище и използват популистки лозунги, още преди точката за договора да е вкарана за гласуне, показва, че личните и тяснопартийни интереси отново се поставят пред здравето и благополучието на хората във Велинград.

"Саботажът на паркинга с бариера е скрит саботаж срещу пускането в експлоатация и на самата болница.Регулирането на паркинга не е прищявка – то е единственият начин да се осигурят равни права на всички, които имат реална нужда от лекар, особено на трудноподвижните пациенти,имащи нужда от високоспециализирана помощ".

Според запознати в града, ако се вземе решение за блокирането на паркинга ще се постави на карта и цялостото осигуряване на достъп до завършения вид на медицински комплекс „Велимед" въпреки, че той се реализира в сътрудничество с Общината.

„Поведението на определени политически фигури в Общинския съвет показва, че личните и партийни интереси отново се поставят пред здравето и благополучието на хората във Велинград", коментират присъстващи на сесията граждани.

Очаква се сагата да се реши когато точката за гласуване на договора за ползване бъде вкарана за разглеждане на поредната сесия на Общинския съвет, която е планирана за юни.