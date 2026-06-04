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Бургазлиев поиска прошка от близките на премазаната с АТВ Христина

Тони Щилиянова

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Никола Бургазлиев в съда. Снимки и видео: Тони Щилиянова

19-годишният Никола Бургазлиев, който уби с електрическо АТВ в Слънчев бряг 35-годишната Христина, майка на две деца, днес поиска прошка от семейството й.

Направи го в съда в Бургас, където се гледа разпоредителното дело за кървавия инцидент от 14 август 2025 г.

Бургазлиев заяви, че ако бъде пуснат под гаранция ще работи, за да плаща лечението на 4-годишния Марти. Малкият син на загиналата Христина бе тежко ранен и още се възстановява от травмите, причинени му от АТВ-то, шофирано от Бургазлиев.

Окръжните магистрати оставиха подсъдимия в ареста и насрочиха същинското дело за 6 и 7 юни.

Защитата на Бургазлиев поиска делото да бъде прекратено и върнато за ново разследване заради процесуални нарушения. Адв. Галина Колева изтъкна, че разследването е  било изтеглено в София по разпореждане на и.д. гл. прокурор Сарафов, който вече  е бил с просрочен мандат.

Въпреки тези възражения обаче съдът прие, че не са на лице предпоставки за прекратяване на делото.

По-рано днес адвокатът на близките на загиналата  Георги Радков посочи, че ще бъде поискано максимално наказание, което по закон достига до 20 години или доживотен затвор.

Пред репортер на 24 часа майката на загиналата Христина каза, че иска справедливо наказание, при което човекът, убил дъщеря й, да лежи в тъмничен затвор без свиждане.

"Той ми уби детето на тротоара, дете , което дойде на почивка. Ние не живеем, ние просто съществуваме", изплака Златка Соколова.

Бургазлиев е подсъдим, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на младата майка, тежка телесна повреда на нейния син, както и средни телесни повреди на другите две деца.

Престъплението е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство, шофирано от Бургазлиев след употреба на тетрахидроканабинол. Установено е още, че 12-класникът е допуснал много нарушения на правилата за движение по пътищата.

Никола Бургазлиев в съда. Снимки и видео: Тони Щилиянова

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