С фестивала на цацата в Кранево започва летният сезон

От 5 до 7 юни Кранево ще се превърне в столица на доброто настроение, морските вкусове и летните емоции с поредното издание на Фестивала на цацата. Той събира на едно място музика, кулинария, игри, семейни забавления и богата концертна програма с вход свободен за всички гости.В продължение на три дни жители и туристи ще могат да се насладят на десетки събития за малки и големи, вкусна морска храна, студена бира и срещи с популярни изпълнители и артисти.

„В момента се асфалтира централната улица „Черноморска", която беше в лошо състояние. Кранево има 790 жители по постоянен адрес, 1100 жители по настоящ адрес.В селото има 3700 имота. В последните години в Кранево се появиха немалко 5-звездни хотели, които привличат туристи. В пика на сезоно селото достига до 20 000 души. Към това се прибавят и семейства от Добрич, Варна , Шумен и други градове, които пристигат през уикенда", каза кметът на селото Атанаска Иванова.

Фестивалната програма започва на 5 юни (петък) с участия на Групата за стари градски песни при читалище „Бачо Киро – 1939" в Кранево и балетна формация „Денс" към читалище„Паисий Хилендарски" – Балчик.Вечерта продължава с концерт на група Almost Cool, следвани от любимата на публиката Невена Димитрова, Ретро Бойс Бенд и големия финал на деня – концерт на Стефан Вълдобрев.

На 6 юни (събота) фестивалът предлага богата дневна програма за деца и семейства. Посетителите ще могат да гледат кукления спектакъл „Зайови небивалици", да се срещнат с авторката и комикс обучител Елена Владова, да участват в творчески работилници, настолни игри, семейни състезания и тематични занимания.

Официалното откриване на фестивала е от 12:30 часа, а следобедът ще премине под знака на музиката, игрите и забавленията. Сред акцентите са състезанието „Бирена миля", импровизационното шоу „Завой надясно", концертите на Краси Бончев и Петя Буюклиева, а кулминацията е специалната гръцка вечер със Sakis Veros & Band.

Последният фестивален ден – 7 юни (неделя) – е посветен на семейството, детските занимания и кулинарните изненади.Сред най-очакваните събития е кулинарната битка за най-добра рибена чорба, в която участие ще вземат шеф Ивайло Иванов, познат на зрителите от „Hell's Kitchen", и кметът на Кранево. Посетителите ще могат да наблюдават демонстрациите на живо и да усетят атмосферата на истински морски празник.Програмата включва още детски шоу спектакли, литературни приключения, работилници, семейни игри и изпълнения на самодейни състави от региона.

Вечерта ще завърши с концертите на Ана Мария и Злати Петров, а големият финал на Фестивала на цацата 2026 ще бъде фолклорният концерт-спектакъл на ДесиСлава.