Чиновници, полицаи и съдии да плащат осигуровки предлага ДБ

Държавните служители и хората в съдебната система и сектор "Сигурност" да започнат да плащат осигуровките си, като това да се случва плавно през годините. Такава промяна вкара от "Демократична България" в Кодекса за социално осигуряване.

Сега за тях вноските се поемат изцяло от бюджета, докато хората в частния сектор поемат 40% от осигурителната си тежест, а другите 60% се поемат от работодателя.

Въвеждането на лични осигуровки трябва да стане на етапи. Още тази година се предлага да се въведе 2% лична осигуровка за пенсия, а догодина трябва да стане 5%, през 2018 г. – 14% и т.н.:

За 2026 г. - 98:2;

3а 2027 г. - 95:5;

За 2028 г. - 86:14;

За 2029 г. - 79:21;

За 2030 г. - 72:28;

За 2031 г. - 65:35;

За 2032 г. - 60:40.

Към момента съществува неравнопоставеност между държавните служители и служителите в съдебната власт, от една страна, и служителите по Кодекса на труда от друга, посочват вносителите – Мартин Димитров, Божидар Божанов, Надежда Йорданова и колегите им от ДБ.

С други текстове предлагат да се въведат допълнителни ограничения за допълнителните възнаграждения в администрацията, макар че и сега има такива. Предлага се например бонусите, които надхвърлят 20% от основната годишна заплата на служителя, да се разрешават само от Съвета за административна реформа. За членове и ръководители на органи, назначавани от Народното събрание, ограничението трябва да бъде до една брутна месечна заплата годишно. Същото е условието, което се предлага за Висшия съдебен съвет и Инспектората на ВСС.

Предложенията са част от цяла кошница законопроекти, внесени днес от ДБ с обяснението, че представляват необходими реформи за преодоляване на фискалните проблеми пред страната.

От "Демократична България" предлагат поетапно освобождаване на пенсионерите в МВР. Също така системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, за да може фалшивите ТЕЛК решения, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани.

В момента министърът, дори и да иска, няма право да освобождава пенсионерите в МВР, каза през деня Божидар Божанов.

Също така централизираните конкурси за държавни служители - не можем просто да кажем, че ще съкращаваме едни хора. Трябва да се направи така, че държавните служители да са максимално подготвени, да имат компютърни умения, да знаят езици, да знаят за какво са там, а не да бъдат партийни калинки, каза още Божанов.