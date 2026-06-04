Над 500 места за дървета стоят празни в центъра на Варна, няма средства за нови

Район „Одесос" търси средства за ново озеленяване, след като стотици отсечени дървета все още не са компенсирани.

Общо 321 празни площадки на отсечени дървета и още 188 места с неизвадени дънери са установени на територията на район „Одесос" във Варна. Данните са резултат от пълен обход на екоинспекторите и обхващат всички микрорайони в най-стария градски район.

Най-сериозна е ситуацията в седми и осми микрорайон, където се намира и най-старата дървесна растителност в града. Там е концентриран и най-големият брой липсващи дървета.

От районната администрация уточняват, че не всички празни площадки могат да бъдат използвани за ново засаждане, тъй като трябва да бъдат спазени съвременните изисквания за отстояние от сгради, подземни комуникации и инфраструктура.

Проблемът е свързан и с неизпълнени заповеди за отсичане и компенсаторно озеленяване. Район „Одесос" вече е изпратил писмо до кмета на Варна с информация за изпълнението на заповедите за премахване на дървесна растителност през 2025 и 2026 година, както и за необходимия финансов ресурс за възстановяване на зелената система.

Според справката в момента има 25 заповеди, които не са изпълнени или са изпълнени частично в частта за премахване на дърветата. В тях са описани общо 129 дървета за отсичане. Компенсаторното засаждане по тези заповеди изобщо не е реализирано.

Причината е липсата на средства. От администрацията посочват, че по действащия договор за поддръжка на зелената система и съгласно количествено-стойностните сметки към момента няма осигурен финансов ресурс за извършване на необходимото компенсаторно озеленяване.

Експертите напомнят, че засаждането на дървета в градска среда се извършва в периодите на покой на растенията – през късната есен след листопада или в ранна пролет преди началото на активната вегетация.

Заради засиления обществен интерес към състоянието на зелената система в централната градска част от район „Одесос" обявиха, че ще търсят допълнително финансиране от общинския бюджет. Предвижда се и консултиране със специалисти при избора на видовете, които да бъдат засадени на свободните места.

Така пред районната администрация стои сериозното предизвикателство да възстанови част от изгубената градска зеленина, след като стотици места, предназначени за дървета, днес остават празни.