Министър Карамфилова: От 10 години не сме имали такава запълняемост на язовирите

Вчера изпратих екипи на Министерството на околната среда и водите, включително и от басейновите дирекции със създадени оперативни звена, от които получаваме информация на всеки час заради обилните валежи в страната. Те извършиха обход на ключови язовири, сред които „Александър Стамболийски" и „Тича", за да бъде оценена актуалната ситуация. От десет години насам не сме имали толкова висока запълняемост на язовирите. В момента екипите на басейновите дирекции следят състоянието на речните корита и тяхната проводимост, особено по-големите реки, които се вливат в стратегическите за страната язовири.

Това каза екоминистърът Росица Карамфилова по време на съвместен брифинг в министерството с европейския комисар по околна среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентоспособна кръгова икономика Йесика Русвал.

Карамфилова увери, че при необходимост се предприемат своевременни действия. "Например вчера при язовир „Александър Стамболийски", където запълняемостта надхвърли 99%, се наложи отваряне на основния изпускател с цел намаляване на водните обеми и освобождаване на капацитет. Така се осигурява достатъчен резерв за поемане на водите при евентуални обилни валежи. Искам да подчертая, че при всяка подобна ситуация следим прогнозите и данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Практически всяка седмица създаваме оперативни звена, които работят в денонощен режим, с ясни контакти и координация между всички институции", увери тя.

"Постоянно поддържаме връзка с областните управители, структурите на пожарната безопасност, общините и всички ангажирани институции. Информацията, която получавам от колегите си днес, ми дава увереност, че най-важният извод е следният - силата е в превенцията и навременната информация. Когато се познава текущото състояние и рисковете са ясно оценени, могат да бъдат предприети адекватни и ефективни мерки. Няма да скрия, че предизвикателствата са много. Безспорно почистването на речните корита и осигуряването на тяхната проводимост са сред най-важните приоритети. Тази тема е поставена на сериозно обсъждане както в Министерския съвет, така и с областните управители и местната власт, защото е ключова за предотвратяването на бъдещи рискове и за гарантиране на сигурността на хората", добави тя.

По отношение на разговора й с европейският комисар тя каза следното: „Разговорът ми даде сериозна надежда, че в Европейската комисия и в нейно лице имаме партньор, имаме човек, на когото можем да разчитаме".

"Основен акцент в разговорите бе необходимостта от балансирани решения, които да гарантират, без да се прави компромис с екологичните изисквания, повишаване на конкурентоспособността на Европа в нейната цялост", добави Карамфилова.

Според министъра, геополитическата обстановка налага смели и интегрирани решения, които да бъдат съобразени с всяка държава-членка. „Единствено и само когато се чува гласът на всяка една от нас държавите, Европа ще бъде по-силна".

От своя страна еврокомисар Русвал потвърди, че справянето с климатичните предизвикателства е „изключително важно за защитата на гражданите, за подкрепата на предприятията и осигуряване на устойчив растеж".