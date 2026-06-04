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Независим експерт ще оценява дърветата по бул. „Съединение" в Русе

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Някоои дървеета са в тежко състояние Снимка Община Русе

Кметът Пенчо Милков спря временно премахването им

Независим външен експерт ще извърши детайлна оценка на декоративните дървета от вида копривка (Celtis australis) по бул. „Съединение". Проверката е разпоредена от кмета Пенчо Милков, който успоредно с това спря процедурата по тяхното отрязване до получаването на официалното становище на експерта.

Преди това специалисти на ОП „Паркстрой" констатираха, че 22 дървета — на възраст над 60 години, с дебелина на стъблото над 50 см и височина около 15 метра — са с влошено физиологично състояние. По стволовете и основните клони са установени гнилостни процеси и кухини, които, според общинското предприятие, представляват  риск за безопасността на преминаващите граждани и автомобилния трафик.

„Заставаме зад законосъобразната процедура, която колегите от ОП „Паркстрой" са провели", заяви кметът Пенчо Милков. Той подчерта, че с оглед на емоционалната реакция на хората, е потърсено мнението на външен, независим специалист, чието заключение ще бъде основа за вземането на окончателното решение.

Някоои дървеета са в тежко състояние Снимка Община Русе

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