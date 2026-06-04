Независим експерт ще оценява дърветата по бул. „Съединение" в Русе

Кметът Пенчо Милков спря временно премахването им

Независим външен експерт ще извърши детайлна оценка на декоративните дървета от вида копривка (Celtis australis) по бул. „Съединение". Проверката е разпоредена от кмета Пенчо Милков, който успоредно с това спря процедурата по тяхното отрязване до получаването на официалното становище на експерта.

Преди това специалисти на ОП „Паркстрой" констатираха, че 22 дървета — на възраст над 60 години, с дебелина на стъблото над 50 см и височина около 15 метра — са с влошено физиологично състояние. По стволовете и основните клони са установени гнилостни процеси и кухини, които, според общинското предприятие, представляват риск за безопасността на преминаващите граждани и автомобилния трафик.

„Заставаме зад законосъобразната процедура, която колегите от ОП „Паркстрой" са провели", заяви кметът Пенчо Милков. Той подчерта, че с оглед на емоционалната реакция на хората, е потърсено мнението на външен, независим специалист, чието заключение ще бъде основа за вземането на окончателното решение.