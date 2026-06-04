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Глобиха 11 пешеходци при полицейска акция в Добричко

Дияна Райнова

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Проверките ще продължат. Снимка:Елена Фотева

Специализирана полицейска операция по линия на пътния травматизъм е проведена от Областната дирекция на МВР за времето от 27 май до 1 юни на територията на дирекцията, съобщават оттам.

Основен акцент при проверките е бил спазването на правилата за движение от страна на водачите на двуколесни превозни средства и пешеходците, посочват от полицията. В хода на операцията са проверени общо 93 пешеходци, като при 11 от тях са установени нарушения.

Проверени са и 90 водачи на двуколесни превозни средства, от които 17 са били в нарушение. Полицейските екипи са извършили проверки и на 2035 водачи на моторни превозни средства, като при двама от тях е установено отнемане на предимство на пешеходци. За периода на акцията са съставени общо 4 акта и 26 фиша по Закона за движение по пътищата.

Проверките ще продължат. Снимка:Елена Фотева

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