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Задържаха 30-годишен, наръгал майка си с кухненски нож в София

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Задържаха 30-годишен мъж, наръгал майка си с кухненски нож в столичния квартал „Хаджи Димитър"

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на мъжа, нанесъл телесна повреда на майка си, която е без опасност за живота. Инцидентът се е случил в столичния квартал „Хаджи Димитър".

По случая се води досъдебно производство и ако бъде признат за виновен, мъжът ще получи наказание лишаване от свобода.

Той е задържан за 72 часа, предвид възможността да извърши друго престъпление. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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