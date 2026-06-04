Задържаха 30-годишен, наръгал майка си с кухненски нож в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха 30-годишен мъж, наръгал майка си с кухненски нож в столичния квартал „Хаджи Димитър"

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на мъжа, нанесъл телесна повреда на майка си, която е без опасност за живота. Инцидентът се е случил в столичния квартал „Хаджи Димитър".

По случая се води досъдебно производство и ако бъде признат за виновен, мъжът ще получи наказание лишаване от свобода.

Той е задържан за 72 часа, предвид възможността да извърши друго престъпление. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест.