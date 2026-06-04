Иззеха над 1250 ментета при 3 акции в София (снимки)

Над 1250 артикула, носещи знаци на световноизвестни търговски марки без съгласието на техните притежатели, са иззети при 3 отделни акции в София. Те са дело на полицаи от СДВР в рамките на засилените мерки за противодействие на престъпленията срещу интелектуалната собственост, съобщиха от МВР.

Първата операция е реализирана от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към Шесто РУ след получена информация за търговия с дрехи и обувки, носещи логата на защитени търговски марки. Проверката е извършена в два обекта в столичния квартал „Манастирски ливади". Установено е, че те се стопанисват от търговско дружество, като при проведените процесуално-следствени действия са иззети общо 935 артикула – мъжки и дамски облекла, както и спортни обувки. По предварителни данни пазарната стойност на стоките възлиза на около 102 000 евро. За тях не са представени документи за произход и разрешение от правопритежателите на съответните марки. Образувано е досъдебно производство по чл. 172б от НК.

На 2 юни служители на Четвърто РУ проведоха специализирана операция в центъра на София. В хода на оперативно-издирвателните действия е установен магазин, в който се продават спортни стоки, обозначени с логата на световноизвестни марки, както и артикули с емблеми на популярни футболни клубове. При полицейските действия са иззети над 320 артикула. По случая също е образувано досъдебно производство по чл. 172б от НК.

Ден по-късно, на 3 юни, служители на Седмо РУ извършиха проверка в магазин за GSM аксесоари в квартал „Младост". Там са открити кейсове и калъфи за мобилни телефони, обозначени със знаци, сходни на регистрирани търговски марки. Стоките са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172б от НК.

В рамките на трите операции са проверени общо четири търговски обекта на територията на София. Работата по документирането на досъдебните производства продължава под ръководството на прокуратурата. Действията са част от последователните усилия на СДВР за ограничаване на незаконната търговия с фалшиви стоки и защита на правата върху интелектуалната собственост.

При акцията са иззети имитации на футболни екипи. СНИМКА: МВР

В кв. "Манастирски ливади" са иззети 935 ментета – мъжки и дамски облекла, както и спортни обувки. СНИМКИ: МВР