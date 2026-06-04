Животновъд в Каварненско, отглеждал близо 4 кг. марихуана, се размина с ареста

Мъж, обвинен в държане с цел разпространение на вирокорискови наркотични вещества и отглеждане на растения от рода на конопа, ще бъде под домашен арест определи Варненският апелативен съд, като уважи жалбата на защитата срещу съдебен акт на Добричкия окръжен съд, с който е било постановено „Задържане под стража".

От имота на Красимир С. в каварненско село са били иззети 3,82 кг марихуана и над 920 конопени растения. Открити били и съоръжения, свързани с отглеждане и изсушаване на забранените вещества.

Представителят на Апелативната прокуратура изтъкна значителните количества на наркотика. Исканият домашен арест няма да възпре обвиняемия от извършването на същата престъпна дейност, смята представителят на държавното обвинение.

Адвокатът на Красимир С. оспори обвиненията. Поради извършените дейности по изземване, няма опасност от извършване на престъпление. Подзащитният му се занимава с отглеждане на едри животни и единствено той извършва всички дейности по грижите за тях. Неосъждан е и няма регистрации за противообществени прояви.

Съставът на Апелативния съд – Варна, намери жалбата за основателна. Обоснованото предположение за съпричастността на обвиняемия е налично, както и опасността от извършване на престъпление. Втората законова предпоставка се извежда от мащаба на престъпната дейност, периода на осъществяването й и използваните технически средства. В същото време обаче задържането под стража е прекомерно тежка мярка, намира въззивната инстанция. Доводи в тази насока са ангажиментите на Красимир С. като животновъд, трудовата му дейност и данните за личността му. Макар домашният арест да не е най-тежката мярка за неотклонение, тя също толкова ефективна, тъй като ограничава свободата на придвижване и може да постигне целите на закона. Определението на Апелативния съд, с което бе отменен съдебният акт на Окръжен съд – Добрич, не подлежи на обжалване.