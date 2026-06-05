С предмет „Изготвяне на материали за визуална идентичност“ по проект BG65AMPR001-2.001-0005 „Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони“ по договор № 812108-57/02.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0015 „Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България“ по договор № 812108-59/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001–0002 „ Обучение по български език на законно пребиваващи мигранти“ по договор № 812108-61/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България“ по договор № 812108-62/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ по договор № 812108-63/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-1.003 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025г., и проект BG65AMPR001-1.003-0002-C01 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца бежанци в България“ по договор № 812108-31/20.06.2025 г. финансирани от Програмата на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България и процедура BG65ISPR001-3.0040001-C01 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор №812108-75/ 30.10.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027г

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

https://www.ungm.org/public/notice - United Nations Market Place

https://www.iom.int/procurement-opportunities - Интернет страницата на международна организация по миграция

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 22.06.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 00 ч. на 24.06.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция.