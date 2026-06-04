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Хор „Свети Георги Победоносец" представя годишния си концерт на 22 юни в Русе

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Плакатът на събитието. Снимка: Община Русе

Традиционният годишен концерт на хор „Свети Георги Победоносец" в Русе към Общинския младежки дом ще се проведе на 22 юни от 18:00 часа. Домакин на събитието ще бъде Камерната зала на Регионална библиотека „Любен Каравелов". Входът за граждани и гости на града е свободен.

Концертът представлява своеобразен преглед на музикалните постижения и репертоара, подготвен от състава през изтеклия 33-ти творчески сезон. Програмата включва широк хронологичен и стилов диапазон, обхващащ произведения от епохата на късния барок до съвременността. Публиката ще има възможност да чуе творби както от утвърдени чуждестранни автори, така и от класици на българската хорова школа. В репертоара са включени композиции на Джовани Батиста Мартини, В. А. Моцарт, Сергей Рахманинов, Ернесто Лекуона, Парашкев Хаджиев, Александър Морфов, Добри Христов, Тодор Попов, Красимир Кюркчийски и др .

Музикалното събитие ще премине под диригентството на Мина Влайкова – основател и диригент на хоровата формация, а клавирният съпровод е поверен на Божена Иванова.

Плакатът на събитието. Снимка: Община Русе

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