Вдигат социалната пенсия с 13 евро

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Социалната пенсия от 1 юли да се вдигне от 170,51 на 183,81 евро. Такава промяна е качена за обществено обсъждане от социалното министерство. Причината е, че всички останали ще се вдигнат със 7,8% от тази дата.

Необходимите средства за увеличение на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки със 7,8% от 1 юли 2026 г. са 9,8 млн. евро. Те ще бъдат планирани в проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 2026 г.

Заедно с нея се вдигат и пенсиите несвързани с трудова дейност - 67,9 хил. лица.

Лица, които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната

пенсия за старост – 94,5 хил. лица.



