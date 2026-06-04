ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама общински съветници против изграждането на па...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22980032 www.24chasa.bg

Вдигат социалната пенсия с 13 евро

2872
Мъжете получават по-високи пенсии от жените. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Социалната пенсия от 1 юли да се вдигне от 170,51 на 183,81 евро. Такава промяна е качена за обществено обсъждане от социалното министерство. Причината е, че всички останали ще се вдигнат със 7,8% от тази дата.

Необходимите средства за увеличение на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки със 7,8% от 1 юли 2026 г. са 9,8 млн. евро. Те ще бъдат планирани в проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 2026 г.

Заедно с нея се вдигат и пенсиите несвързани с трудова дейност - 67,9 хил. лица.

Лица, които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната
пенсия за старост – 94,5 хил. лица.

Мъжете получават по-високи пенсии от жените.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!