До живот без замяна за Рагевски, застрелял и разфасовал брокерката Теодора и служителя си Юмер (Обзор)

Части от тялото на Бахлова бяха открити в градската канализация на Бургас година след изчезването й

Двойният убиец Станимир Рагевски, който бе осъден за ужасяващи престъпления - застрелял и разфасовал брокерката Теодора Бахлова и бившия си служител Юмер Мехмед, остава до живот в затвора без право на замяна. Определението на Върховния касационен съд (ВКС), което потвърди това на първоинстанционния и въззивния съд, е окончателно.

Въпреки най-тежката присъда 61-годишният Рагевски, който запази мълчание по време на целия съдебен процес, изглеждал в добра физическа форма, разкриват запознати.

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За убийството на някогашната си бизнеспартньорка Тедодора Бахлова Рагевски получи 20 г. затвор, за ликвидирането на Юмер му бе повдигнато обвинение за предумишлено убийство, след като подсъдимият е извършил друго умишлено убийство (това на Бахлова), за което не е била постановена присъда в онзи момент - жената дълго време се издирваше.

Така за второто убийство Рагевски се сдоби с най-тежката присъда доживотен затвор без замяна. Той е осъден да заплати по 200 хил. лв. на майката и дъщерята на Бахлова, както и по 20 хил. лв. на майката и сестрата на Юмер. Теодора Бахлова

Делото във ВКС се гледа по жалба на адвоката на Рагевски - Ваня Радиева, която посочва допуснати сериозни процесуални нарушения и поставя 5 искания до върховните магистрати: да отменят изцяло решението на Апелативен съд - Бургас, да оправдаят подсъдимия по обвинението за умъртвяване на Теодора Бахлова поради недоказаност на фактическия състав на престъплението, да върнат делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативния съд - Бургас, включително оценка на експертизите и свидетелските показания, да приложат закон за по-леко наказуемо престъпление по отношение на деянието спрямо Юмер Мехмед, като отпадне "извършено след друго убийство", както и да намалят наложеното наказание, отчитайки отпадането на недоказаното първо деяние и необходимостта от нова индивидуализация.

В жалбата си адвокат Радиева посочва, че в основата на въззивното решение стои приемането, че е извършено първо по време убийството на Теодора Бахлова - приемане, което не почива на доказателство, годно да установи не само механизма, но и самия факт на настъпила смърт.

"Бих казала, че това е може би първият случай, в който

съдът констатира смърт, без да разполага с тяло,

без данни за време, място, посока на въздействие, без материални следи, без кръв, следи от огнестрелен удар и дори без установяване на последното движение на пострадалата. При такава доказателствена картина законът не допуска съдът да предполага, а въззивният съд е направил именно това - приел е факт, който не е установен, и на този факт е подчинил цялата правна квалификация, включително квалификацията на второто деяние", пише Радиева.

Един от най-фундаменталните пороци според защитата на Рагевски е начинът, по който съдът е използвал съдебномедицинската експертиза относно предполагаемата смърт на Теодора Бахлова.

"Централният елемент, чрез който съдът се опитва да преодолее доказателствения вакуум, е откриването на няколко зъбни фрагмента в шахта. (Остатъци от тялото на Бахлова полицията откри в градската канализация – б.а.) Но съдебната практика отдавна е приела, че наличието на частичен ДНК профил, лишен от възможност за категорична идентификация, не може да установи нито смърт, нито причинна връзка", заявява Радиева.

Върховните магистрати обаче не приемат доводите . В мотивите на ВКС се изтъква, че пред Апелативния съд в Бургас защитата изобщо не е формулирала и предявявала възраженията, които са поместени в касационната жалба - възможността зъбите да не са на пострадалата, за липсата на каквато и да било съдебномедицинска следа от насилствено причинена смърт на Бахлова, за липсата на място на деянието, за противоречието между експертизата и липсата на материални следи; както и защо експертизата черпи данни от полицейски беседи, защо при липса на тяло съдът приема, че е налице убийство, както и защо съдът приема за доказано второто убийство като "извършено след друго убийство", без да е доказано първото. Юмер Мехмед

ВКС заявява, че "Апелативният съд е извел неоспоримата доказаност на факта на смъртта на всеки един от пострадалите", което е част от мотивите на върховните магистрати да оставят в сила съдебния акт, атакуван от защитата на Рагевски.

Бургаският хорър започва на 29 октомври 2020 г., когато брокерката на недвижими имоти

Бахлова напуска дома си и изчезва безследно

46-годишната жена е обявена за издирване след настояване на дъщеря Християна, която е убедена, че майка не може да изчезне просто така, каквито версии се чуват в началото. Близо година и половина от Теодора няма и следа, а едно от предположенията е, че се укрива заради натрупани дългове.

Сред разпитаните за изчезналата е и бившият бизнеспартньор Станимир Рагевски, който е последният човек, видял Бахлова. Той я посещава в апартамента на майка на ул. "Оборище" в центъра на Бургас, а няколко часа по-късно Теодора излиза и повече не се връща.

Случаят можеше да остане неразкрит, ако на 4 август 2021 г. не бяха открити

чували с човешки останки в тръстиките на едно от езерата

В единия има разфасовани крайници, а в другия е главата на жертвата. Криминалисти бързо установяват, че това е 28-годишният Юмер Мехмед, който по онова време работи като отговорник на малка строителна бригада, но е и момчето за всякакви поръчки на предприемача и търговец на имоти Рагевски.

Топкриминалисти от Бургас бързо стигат до Рагевски и неговия помагач – ресторантьорът и бивш съкилийник на Рагевски Диян Дичев с прякор Готвача. Но разследвайки смъртта на Юмер, полицаите попадат по следи, отвеждащи до брокерката.

"Още при изчезването на Бахлова бяхме получили оперативна информация, че Рагевски има връзка с това, но към онзи момент нямахме данни за труп.

Предполагахме, че е замесен, защото двамата имат неуредени финансови отношения. Когато проведохме беседа с Рагевски, бяхме намерили трупни останки от брокерката. Тогава той призна, че я е застрелял", разказва в съда бившият шеф на Криминална полиция - Бургас, ст. комисар Емил Павлов.

Рагевски признал, че застрелял Бахлова още с влизането в апартамента на ул. "Фотинов", където имали уговорка да се видят. После

отишъл да купи бидон и 20 пакета сода каустик

Положил тялото на жената с главата надолу, изсипал содата и налял вода в бидона. След което затворил капака, увил го с фолио и напуснал апартамента.

След няколко дни се върнал отново с Дичев и още един мъж. Тримата свалили бидона и го пренесли до зеленчуков магазин на ъгъла на ул. "Сливница" и "Шейново", който не работел отдавна.

От показанията на ст. комисар Павлов става ясно, че в края на януари 2021 г. Рагевски се върнал в магазина, отворил бидона и видял, че част от тялото на Теодора е разложено. Тогава разрязал бидона и с кофа излял течността в канала до магазина. Остатъците от трупа нарязал с трион и ги заровил близо до гроба на баба си.

"С техника откривахме находките в канализацията

- част от кост, за която ДНК експертиза показа, че е на Бахлова, зъб, за който вследствие на ДНК също се установи, че е на жертвата. Намерен беше проектил, който отговаря на оръжието, с което е извършено престъплението", разкрива тогавашният шеф на ОД на МВР ст. комисар Калоян Калоянов, сега зам.-министър.

Разследващи са категорични, че и Теодора, и Юмер са имали финансови спорове с екзекутора си. Брокерката имала претенции за 3 апетитни имота в Синеморец, за които твърдяла, че някогашният партньор ги заграбил. Юмер пък опитал да изнудва благодетеля си, защото бил посветен в убийството на Теодора и прикриването на следите. В деня на убийството му той е бил извикан от Рагевски по телефона и отведен в апартамент в кв. "Зорница". Там е застрелян, след което

тялото му е нарязано с електрически трион в банята на жилището

"Абсолютно няма аналог това брутално престъпление. То ще остане в криминалистичните хроники завинаги. Удовлетворени сме, болката на близките няма как да бъде възмездена, но поне да е невъзможно влизането на подсъдимия обратно в социума до края на живота му", казва адвокат Димитър Вълчев, представлявал роднините на жертвите.

"Не се чувствам удовлетворена - каквато и присъда да получи, няма да върне майка ми", каза пред "24 часа" Християна, дъщерята на убитата Теодора Бахлова.