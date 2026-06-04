23 типа авиационна техника от ВВС участват във военно учение на абиобаза Крумово

С откриваща церемония в 24-та авиационна база - Крумово днес започна летателното учение „THRACIAN BLADE 2026", което се провежда под ръководството на българските Военновъздушни сили и Многонационалния тренировъчен център за тактическа подготовка на екипажите от вертолетната авиация (MHTC) в Синтра, Португалия.

В учението участват военнослужещи и авиационна техника от Военновъздушните сили на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. От българска страна в „THRACIAN BLADE 2026" ще се включат и сили и средства от състава на Сухопътните войски, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Служба „Военна полиция" и Военномедицинска академия. Ще присъстват и наблюдатели от въоръжените сили на Гърция, Кипър, Чехия и Нова Зеландия.

„През следващите седмици нашата обща цел е ясна – да укрепим оперативната съвместимост, да повишим ефективността на действията си и да усъвършенстваме способностите си за планиране, координация и изпълнение на сложни съвместни операции в многонационална среда", каза командирът на 24-та авиобаза бригаден генерал Димитър Павлов в обръщение си към страните-участници.

Ръководителят на учението полковник Пейо Дончев подчерта, че българските ВВС високо ценят доверието и предложението на MHTC за домакинство на „THRACIAN BLADE 2026" – едно от най-мащабните многонационални учения в Европа за подготовката на вертолетни екипажи. Той изрази увереност, че всички участници ще реализират максимума от своите способности и благодари на екипите, работили по подготовката на учението за мотивацията и професионализма.

От името на ръководството на MHTC подполковник Золтан Сзили, заместник-командир на тренировъчния център заяви, че домакинството на страната ни е не просто предоставяне на въздушно пространство и човешки ресурс, а преди всичко огромно усилие и демонстрация на способностите на българските въоръжени сили за подготовката, организирането, логистичното осигуряване и подкрепа за участниците.

В „THRACIAN BLADE 2026" участват общо 23 типа авиационна техника от ВВС на участващите държави, сред които вертолети AS 532 AL „Кугар", Ми-17, Ми-35, Bell-206, OH-58, AW-169, Н-145, UH-60 Black Hawk, самолети Су-25, L-39 ZA, C-27 J „Спартан", L-410, изтребители F-16 Block 70, МиГ-29 и JAS 39 Gripen, както и преносими системи VSHORAD „BANStm".

Съвместните полети в рамките на учението започват от днес и ще продължат до 19 юни 2026 г. с изпълнение на учебно-тренировъчни мисии, в това число на малки и пределно малки височини.