Илияна Йотова към абитуриентите от "Подкрепи една мечта": Ние винаги ще бъдем до вас

Искам да ви обещая нещо - разбира се, изборът ще бъде ваш и ще решите какво искате да правите занапред, но от името на всички нас мога да гарантирам, че винаги ще продължаваме да бъдем до вас. Когато срещнете трудност - сте добре дошли.

Това каза президентът Илияна Йотова пред абитуриентите от випуск 2026, които събра на благотворителен бал в резиденция "Бояна".

Президентът Йотова е организатор на абитуриентския бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“. Йотова приветства всички над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и специални училища за ученици със сензорни увреждания от цялата страна.

"Знаете ли какъв блясък има срещу мен още в момента, в който влязох в тази сграда. Той донякъде се дължи на красивите рокли, костюми, грим и прически, но най-силният блясък идва от очите ви. Тази вечер остава за цял живот. Ние възрастните отдавна сме пораснали, но винаги ще си спомняме нашия абитуриентски бал", заяви държавният глава.

"Пред нас стоите вие - младите хора с вашите сили и кураж, с всичко, което сте направили до този момент. Защото имате и ще имате куража да мечтаете. Ние добре съзнаваме колко ви е било трудно, но въпреки това успявате. През тези години президентската институция беше непрекъснато до вас", категорична бе тя. Абитуриентите от випуск 2026 от инициативата "Подкрепи една мечта" СНИМКА: Йордан Симеонов

"Това е една красива мисия, в която участва не само нашата институция, но без всички мои колеги от другите институции, тя нямаше как да стане. Идеята дойде от вашите ментори и учители, които почти през целия си живот бяха до вас. Не дойде, защото така трябва или трябва да направим този жест към вас, дойде от тяхната любов към вас. Най-големите аплодисменти тази вечер не са за нас, институциите, а за хората, на които вярвате", каза още Илияна Йотова на абитуриентите.

"Тази вечер сте цели 103-ма. Вие сте рекорден брой и съм убедена, че ще се веселите от сърце и ще запомните този ден, в който празнуваме завършването на вашето средно образование. Искаме да останем част от вашето бъдеще, за да може да продължите своето висше образование. Благодаря, че преодолявате всички трудности, че имате тази воля, вяра, сила и смелост да работите върху себе си и въпреки трудното да изграждате от себе си истински хора и достойни граждани на България", заяви Йотова.

И обяви, че за последните 10 г. 256 младежи от инициативата са поела по пътя на висшето образование.

Президентът отправи специална благодарност към дизайнерите, гримьорите и фризьорите, погрижили се за визиите на зрелостниците.

"Те сякаш с една магическа пръчка се разходиха и направиха за вас тези прекрасни рокли, костюми, грим, прически, за да бъдете най-красивите на света тази вечер и благодари на дизайнерите, гримьорите и фризьорите", каза държавният глава.

И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват хора и организации, които откриват смисъл в жестовете на добрина и човечност към другите.

Продуцент на артистичната програма е „Дрийм Тийм Груп“, като в нея ще участват Виктор Тодоров (участник в последния сезон на "Като две капки вода"), Vall, Deep Zone, Ева Леа, Елизабет, Вениамин, Торино и Пашата, както и Руслан Мъйнов, който ще бъде и водещ.

За 10-а поредна година за визията на абитуриентите са се погрижили фризьори и гримьори, организирани от „Кристиан оф Рома“, а със съдействието на Академията за мода родни дизайнери облякоха младежи с бални рокли и костюми. В партньорство с инициативата „Красавицата и Вяра“ фотографи пък направиха фотосесии на младежите, от Театър 199 „Валентин Стойчев“ те ще получат карти за театралните представления през сезон 2026/2027, както и допълнителни подаръци от организатори и партньори.

Наесен зрелостниците от инициативата „Подкрепи една мечта“, които ще продължат образованието си в университет, ще получат от Администрацията на Президента еднократна стипендия за образование. Средствата за стипендиите се набират по време на дарителската кампания, която президентската администрация организира ежегодно.

До този момент набраните средства в подкрепа на инициативата „Подкрепи една мечта“ са в размер на 50 413 евро. Гости на събитието, което е под патронажа на президента Йотова, бяха министрите Наталия Ефремова, проф. Георги Вълчев, Енчо Керязов и Евтим Милошев СНИМКА: Йордан Симеонов

Сред гостите на събитието бяха министърът на образованието проф. Георги Вълчев, на социалната политика Наталия Ефремова, на културата Евтим Милошев и на спорта Енчо Керязов. Йотова ги призова тяхната врата винаги да бъде отворена за младите хора с желание да учат и да се развиват.