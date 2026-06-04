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Радев ще участва в срещата на върха ЕС–Западни Балкани в Черна гора

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Премиерът Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

Министър-председателят Румен Радев ще участва в Срещата на върха ЕС–Западни Балкани на 5 юни в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на ЕС и страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович.

Темата на срещата е „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани". В програмата са включени обсъждания на разширяването на ЕС, интеграцията на региона чрез Плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в ЕС, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъшно ускоряване на този процес, по-специално чрез Плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността и устойчивостта в контекста на все по-сложния геополитически фон.

Министър-председателят Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен.

Редовните срещи между ЕС и Западните Балкани се провеждат от 2018 г., като последната се състоя през декември 2025 г. в Брюксел.

Премиерът Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

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