Арестуваха двама, накарали мъж да тегли кредити за 89 000 евро и да им даде парите

Хванаха ги преди да вземат втората сума от 40 000 евро

Двама мъже, карали хора да теглят кредити и да им дават парите, бяха хванати при акция на криминалисти от сектор „Измами" при Главна дирекция „Национална полиция" и колегите им от СДВР. Те са на 27 и 29 години, а задържането е станало непосредствено след предаване на парична сума в размер на 49 000 евро, придобита в резултат на кредитна измама, извършена спрямо 48-годишен мъж от село Галиче, област Враца. Единият млад мъж е задържан на паркинг в близост до метростанция „Надежда", а вторият – на бул. „Ломско шосе" в столицата, съобщиха от ГДНП.

В хода на полицейските действия пострадалият е бил установен в банков офис в столичния квартал „Надежда" в момент, когато е попълвал документи за теглене на втори кредит в размер на 40 000 евро.

Според събраните до момента данни схемата е включвала въвличане на пострадали лица в тегленето на кредити от различни финансови институции в рамките на един до два дни. Извършителите, представяли се за хора с огромно влияние сред банкови и кредитни институции, убеждавали граждани с лошо ЦКР да намерят сред свои близки или роднини такива с чиста кредитна история, които да кандидатстват за отпускането на потребителски кредити.

След усвояването на кредитите пострадалите предавали получените парични средства на участници в схемата, под предлог осчетоводяване и заличаване, с обещанието, че парите ще бъдат преведени по новооткрита сметка на нуждаещото се лице с лошо ЦКР. В резултат на това средствата били присвоявани, а задълженията оставали за сметка на кредитополучателите.

Работата по случая и в продължава и в момента.