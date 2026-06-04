Съдът: Само заради закана от мъжки глас Александър е обвинен за смъртта на Ивана (Обзор)

Магистратите оставиха студента на свобода без мярка за неотклонение, защото бил обвинен, преди да е ясно има ли престъпление

Яснота какво се е случило на купона в нощта преди 24 май се очаква да внесат няколко съдебномедицински и технически експертизи

Привличането на Александър Георгиев като обвиняем е прибързано. Преди да има обвиняем, трябва да се установи има ли престъпление. Това е изводът на тричленен състав на Софийския апелативен съд, който в четвъртък остави на свобода 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. Младежът е бяз мярка за неотклонение. Точно както реши и Благоевградският окръжен съд преди седмица.

Александър Георгиев е обвинен в умишленото убийство на 16-годишната Ивана. Тялото на ученичката беше открито пред блок в благоевградския кв. “Струмско” в нощта на 23 срещу 24 май. Десет дни след трагедията остава неясно какво се е случило.

Малко след Ивана от другата страна на блока пък е намерен домакинът на партито - 17-годишният Димитър, който бил гадже на Ивана. За щастие, благодарение на клоните на дърветата, които олекотили удара, момчето се спаси. В тежко състояние то беше откарано в местната болница, а оттам в “Пирогов”, където лекарите го оперириха. Димитър вече е извън реанимацията и е дал показания, но нищо не си спомнял.

На купона имало много дрога

- ЛСД, марихуана. Другите двама участници в партито са студентът Александър, който е и най-голям. Четвъртият е абитуриентът Методи, който на два пъти си тръгвал от жилището. За партито младежите се подготвяли от десетина дни и чакали майката на Димитър да отсъства от дома им, за да се съберат.

Часове след като беше открита мъртвата Ивана, прокуратурата обвини Александър.

“По случая е работено почти денонощно от разследващите полицаи от 2-о райнно управление в Благоевград”, обясниха съдиите от апелативния съд. Те гледаха мярката на Александър при закрити врата, публично прочетоха само определението.

От него стана ясно, че четирима свидетели са разпитани пред съдия. Чрез оперативно издирване са установени всички хора, имали някакъв досег с младежите на 23 май, така че да се изяснят действията им в този ден.

До момента обвинението на прокуратурата почива само върху една закана за убийство, изречена от един мъжки глас към друг мъжки глас. Свидетелят, който е разказал пред съдия за нея, обаче е уточнил, че не може да каже кой мъж на кого се е заканил.

Според апелативните магистрати големият проблем на разследването е, че

не може да се изясни защо Ивана и Димитър падат от двете страни на блока

Няма и нито един очевидец, който да е видял началото на паданията.

“В момента дори не може да се прецени дали има престъление, вмешателство, или нещо друго се е случило”, категорични са съдиите.

В своето определение те на няколко пъти обявиха, че според закона обвинение се повдига, след като вече е ясно, че има престъпление.

“Необяснимо е защо Александър е обвинен само за едното падане, а не за другото”, констатираха още магистратите.

Тяхното решение е окончателно. Самият Алексдандър отказа да говори извън залата.

Сега по делото предстои изготвянето на няколко съдебномедицински и технически експертизи. Именно те трябва да дадат отговор на фундаменталния въпрос – дали смъртта на момичето е настъпила вследствие на престъпно вмешателство, или става дума за друг тип инцидент. От разпитите до момента не можело да се установи.

Коренно противоположно е мнението на бащата на Ивана - бившия полицай Стойне Стойнев, който е убеден във вината на Александър. Миналия петък жители на Благоевград организираха бдение в памет на мъртвото момиче, а деца и възрастни коментираха, че достъпът до дрога в града е безпроблемен.