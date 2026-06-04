Река Черна излезе от коритото, заля дворове и къщи в котленското село Тича

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно.

Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети. Към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора, съобщи БГНЕС.

​Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно. Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-Alert. Ситуацията на място остава тревожна.