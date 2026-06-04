Издирват 16-годишният Габриел от София, за последно е видян около НДК. Сменил дрехите си

16-годишен младеж се издирва в София вече трети ден. Габриел Ковачев излязъл от дома си във вторник и казал, че отива на разходка с приятели.

Тогава бил облечен с вишнево червени тениска и къси панталони, но при последното си забелязване във вторник по обяд вече бил с черен суитчър и зелено долнище. Тогава бил видян в подлеза с фонтаните на НДК, пише във фейсбук сестрата на изчезналото момче. Когато отишли да го търсят, вече го нямало. Тя обяснява, че при последната връзка с брат й той посочил същата локация. Това било във вторник около 20,30 часа, а след това телефонът на тийнейджъра бил изключен.

По случая вчера следобяд е подаден сигнал в 4-о РУ, откъдето издирват младежа.

"Моля, ако някой го забележи, да се свърже с мен на лично съобщение или на телефон 0876817713, с майка ми на телефон 0879923396 (Диана) или директно с дежурния на 4то районно управление в София", пише сестрата на младежа.