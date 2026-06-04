Пациент се самоуби в болницата в Пазарджик

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Пациент се е самоубил в областната държавна болница МБАЛ-Пазарджик. Пенсиониран надзирател на затвора в града, който е бил настанен в кардиологично отделение, се е застрелял със законно притежавания си пистолет.

Това е станало в тоалетната на отделението, като пациентите и персонала на лечебното заведение са в шок. По неофициална информация самоубилият се е Стойчо У.

Сега на място е оперативна група за оглед. Районната прокуратура в Пазарджик е образувала досъдебно производство по чл. 127 от НК - за склоняване към самоубийство.

Очаквайте подробности!