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България вече дава и танкове на Киев, най-много оръжие изнасяме към Румъния и Африка (Обзор)

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Танк Т-72 СНИМКА: Архив

Топпазарът ни е Европа, но оттам заминават за фронта с Русия. Още хиляди бойни единици - дори хеликоптери, пращаме на изток и юг

През 2025 г. България е дала и 22 танка на Украйна, но най-много оръжие сме изнесли за Африка. Това става ясно от Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия (UNROCA).

Става въпрос за 22 танка Т-72, които не са изнесени директно за Украйна, а за Чехия. Голяма част от износа ни е към държави от Европейския съюз, които принципно не купуват бойна техника и въоръжение по съветски стандарти. Схеми през Чехия, Полша, Великобритания и САЩ обаче се ползват за снабдяване на Украйна от началото на войната през 2022 г. По тях партньорите ни плащат оръжието, а след това го подаряват на Украйна, както “24 часа” описа в свое разследване.

Така освен танковете през миналата година за Украйна сме изнесли и 40 многоцелеви верижни транспортьора МТЛБ, една бойна машина на пехотата БМП-1, два бронирани автомобила и 38 буксируеми гаубици Д-30 с калибър 122 мм.

За Великобритания са били доставени 18 самоходни артилерийски установки “Гвоздика”, три транспортьора МТ-ЛБ и три противотанкови оръдия БС-3.

Регистърът на ООН все пак отчита и пряка военна помощ от България за Украйна: 50 зенитни установки ЗУ-2, 100 картечници калибър 7,62 мм, 100 ръчни гранатомета ATGL-L2 и 3000 гранатомета Bulspike.

През миналата година България е изнасяла най-много противотанкови оръжия и автомати. Най-големият купувач пък е била Румъния с 23,5 хил. противотанкови системи Bulspike.

На второ място се нарежда Кот д'Ивоар в Африка, към която сме изпратили 10,1 хил. единици оръжие, и то изключително разнообразни: 9760 щурмови пушки, 250 леки картечници, 121 тежки картечници и зенитни системи, 211 подцевни и ръчни гранатомета, 12 артилерийски системи и 15 минохвъргачки с калибър под 75 мм.

Великобритания е трета: с 6800 единици оръжие: 6 хил. преносими противотанкови оръжия, 800 щурмови пушки, 21 бронирани машини и артилерия.

Следват Полша - 2582 единици, основно преносими противотанкови системи и леки картечници, Бурунди - 1255 броя ръчни гранатомети, леки картечници и тежки картечници, и Саудитска Арабия - хиляда щурмови пушки.

Така най-големият ни износ е за Европа, но най-вероятно всички тези оръжия заминават за Украйна. Извън нея вторият ни най-голям пазар е в Африка - държавите Кот д'Ивоар, Бурунди, Алжир, Сомалия, Чад, Демократична република Конго, Нигерия и Руанда, където продаваме големи количества автомати, леки и тежки картечници, гранатомети и по-малки артилерийски системи.

Далеч по-малки количества сме изнесли за Близкия Изток и Централна Азия в Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Ирак, Йордания, Индонезия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Грузия. Там пазарът е микс от автомати, гранатомети (Узбекистан) и противотанкови средства (Индонезия, Азербайджан). Интересен момент тук е продажбата на пет бойни хеликоптера Ми-24Д за емирствата и малки оръдия за танкове за Ирак.

Танк Т-72 СНИМКА: Архив

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