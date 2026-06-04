Мнозинството взе 2/3 от комисиите в парламента (Обзор)

Изненадващо Деница Сачева за първи път не е подадена от ГЕРБ за социалната, Борисов пък, както и Пеевски не участват в никоя, а останалите партийни лидери не са шефове

“Прогресивна България” взе шефските места в близо 2/3 от парламентарните комисии - 15 от 24. Има и зам.-председатели във всички.

ГЕРБ получиха 3, ДПС и “Демократична България” по 2, а “Продължаваме промяната” и “Възраждане” - само по едно.

Председателят на групата на мнозинството Петър Витанов, който бе ляв евродепутат, преди да влезе в проекта на Румен Радев, ще води външната комисия. Петър Витанов Снимка: 24 часа архив

Управляващите поемат и повечето останали ключови - правната начело с Янка Тянкова, бюджетната (Константин Проданов от временен шеф стана титуляр), икономическата, тази по европейските въпроси, както и знаковата антикорупционна. Към нея амбиции имаха от ПП и ДБ, но я оглави Димитър Балев, бивш шеф на полицията в Пловдив. Заместници му станаха Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от ДБ.

Тази за контрол на спецслужбите и употребата на СРС е единствената с ротационен шеф и паритетно участие на групите с по 2-ма членове. Първи председател ще е доайенът на 52-ия парламент Румен Миланов, който преди десетилетия бе шеф на жандармерията, НСО и службата за борба с организираната престъпност.

Говорителят на депутатите от мнозинството Антон Кутев ще ръководи комисията за културата и медиите, а Димитър Здравков, който оглавяваше временната комисия по правилника, застава начело на образователната. Той бе на “Дондуков” 2 в екипа на Радев като президент.

Всички шампиони са в комисията за младежта и спорта - Петър Стойчев шеф, Владо Николов заместник, Ивет Лалова и Йордан Йовчев членове.

Лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски не са подадени за участие в нито една комисия. А останалите партийни шефове не са в ръководствата им. Бойко Борисов Снимка: 24 часа архив

В предишни парламенти Пеевски е членувал в правната, бе и в тази по конституционни промени, когато през 2023 г. в основния закон се вкараха домовата книга и двойното гражданство за депутати.

В миналия мандат пък Борисов бе отговорникът по външната политика на парламента, но месец след падането на кабинета “Желязков” се оттегли от участие в комисии. Заместникът му в ГЕРБ Томислав Дончев е начело на новата комисия по иновациите и дигиталната трансформация, бившата зам.-председателка на НС Росица Кирова - на тази по туризма, а проф. Костадин Ангелов запазва здравната.

ДПС се завръща в ръководствата на комисиите, след като в 51-ото НС заради обявения “санитарен кордон” около Пеевски нямаха зам.-председатели и председатели. Партията получи шефски места в два ресора, към които традиционно има интерес - правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, и околната среда и водите.

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев е зам.-шеф на бюджетната, Ивайло Мирчев - в отбраната, а Божидар Божанов - в иновациите и дигиталната трансформация. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов е само член в няколко комисии и трети по ред за ротацията в тази за СРС.

Д-р Александър Симидчиев от “Да, България” оглави комисията за взаимодействието с гражданското общество.

Истинска изненада предизвика съставът на социалната. Начело на ключовата и особено натоварена комисия бе избран Венко Сабрутев от “Промяната”. Към нея минава и демографията, след като по-рано мнозинството закри отделната комисия. От 47-ото събрание насам той се е занимавал основно с финансови и икономически въпроси. Заместници на Сабрутев са Мария Тодорова (ПБ), Левент Апти (ДПС) и Георги Георгиев (“Възраждане”). Венко Сабрутев Снимка: 24 часа архив

А един от най-опитните политици в тази сфера - бившият министър на труда и социалната политика Деница Сачева, изобщо не бе предложена от партията си ГЕРБ за ресорната комисия, в която неизменно е била член на ръководството. “Това не значи, че се отдалечавам от социалните теми, напротив - светът се променя, изкуственият интелект, автоматизацията, новите технологии вече определят какви ще бъдат работните места, доходите и възможностите за развитие на хората”, обясни Сачева във фейсбук зам.-шефския си пост в комисията по иновации. ГЕРБ дори не попълни квотата си в социалната и подаде само 1 от 4 имена - Илиана Жекова. Деница Сачева Снимка: 24 часа архив

Заради силно орязаните бройки за ГЕРБ редица бивши министри останаха без шефски постове. Бившият премиер Росен Желязков е редови член в комисията за взаимодействие с гражданското общество и тази по иновациите.

Единственото председателско кресло за “Възраждане” остава за Ангел Георгиев, който както и в миналия парламент ще отговаря за българите извън страната. Лидерът Костадин Костадинов е член на комисията за правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите.