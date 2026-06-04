Министър Вълчев към ректорите: Без компромиси към студентите, бъдещи учители (Обзор)

Няма да режат 10% от бюджета на вузовете

Ректорите на висшите училища да не правят компромиси в подготовката на бъдещите учители и да не допускат недобре подготвени студенти в това поприще. Това е поръчал министърът на образованието и науката Георги Вълчев на ръководителите на висшите училища.

Както е известно, самият проф. Вълчев доскоро бе ректор на Софийския университет. Ако искаме да получаваме качествени студенти, трябва да сме безкомпромисни в това какви учители ние сме подготвили, разказа за срещата в МОН поелият от него поста в СУ доц. Първан Първанов. Министърът обърнал внимание, че дълги години тази професия беше неглижирана. От финансова гледна точка беше едва ли не почти унизително да станеш учител, коментира проф. Първанов. Днес нещата стоят по съвършено различен начин като финансиране и престиж. Според ректора на Алма матер обаче има вакуум, запълнен с хора, които са далече от нужните компетентности и модерните изисквания. При профилираната подготовка в средното образование на много места учителите не били на ниво.

Приехме положително настояването на министъра за безкомпромисност при обучението на учители, потвърди и ректорът на Лесотехническия университет Христо Михайлов. Студенти по агрономство или горско стопанство с бакалавърската си диплома могат да запишат обучение за професионална квалификация като учители.

Добрата новина от срещата с министъра е, че държавните висши училища няма да работят с намален бюджет за 2026 г. - 90% от финансовата рамка за 2025 г. Лошата била, че бюджетите няма да стигнат доникъде, обясни още доц. Михайлов. Големите проблеми били стипендиите, външните услуги заради поскъпването на тока, водата и горивата, материали. 30% по-високи били доставните цени на медикаменти за учебната дейност на ветеринарния факултет.

И за подобряване на условията, така че да сме конкурентни на международните образователни пазари, говорили ръководителите на вузовете и министърът, съобщи ректорът на Националната спортна академия проф. Красимир Петков. Обсъдили облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти и продължаването на програмите за ремонт на общежития. (24часа)