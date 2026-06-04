Мицотакис поиска от Радев влак и магистрала до Украйна (Обзор)

Гръцкият премиер е първият официален гост на българския след встъпването му на поста

Двамата единодушни: Страните от Западните Балкани, кандидати за ЕС, първо трябва да са добри съседи, да спазват човешките права и да показват резултати

По-справедлива формула на европейско финансиране, както и нов финансов инструмент за отбрана искат България и Гърция

Да се ускори работата по жп коридора между Гърция, България и Украйна, за да може да се свържат пристанищата Солун, Кавала и Александруполис с Украйна през България и Румъния. Това обсъдиха премиерът Румен Радев и първият му официален гост - гръцкият му колега Кириакос Мицотакис.

Проектът Sea to Sea има за цел товарните

кораби да разтоварват стоки в Гърция, откъдето по модернизирана жп мрежа през България да заминават към Централна и Източна Европа

Това напълно заобикаля натоварения и скъп трафик през пролива Босфор.

Надявам се, че ще има интерес и от български фирми за концесията на тези пристанища във връзка с една обща свързаност, каза Мицотакис.

Гръцки компании и капитали пък да инвестират в български логистични хъбове, терминали по Черноморието и Дунав, както и в енергийни проекти като терминалите за втечнен газ и интерконекторите.

“Изключително важно за България, Гърция и Румъния е магистралата по оста “Север-юг” (от Русе до Маказа). Имаме огромна нужда от това трасе, за да се използва капацитетът на северните гръцки пристанища и стоките да преминават бързо през България на север към Румъния, Молдова, Украйна и т.н. За целта ни е необходимо тясно сътрудничество и с румънската страна. Очакваме там да бъде избрано редовно правителство, за да възобновим тристранния диалог и разговорите за по-голяма свързаност през река Дунав чрез нови мостове и фериботни връзки”, обясни премиерът ни.

България и Гърция имат огромен потенциал като дейта центрове и за развитие на изкуствения интелект, каза Радев. И

благодари на Гърция, че пази въздушното ни пространство

заради войната в Иран.

Ще продължим да развиваме ползотворното сътрудничество в сферата на отбраната, където потенциалът е голям, в сферата на отбранителната индустрия, опазването на външните граници на Европейския съюз,

борбата с нелегалната миграция, тероризма и нелегалния трафик

Така че много са общите ни проекти в сферата на сигурността, каза още Румен Радев.

Той очаква и да бъде ускорена съвместната дейност по проекта за проучване на изграждането на петролопровод от Александруполис до Бургас.

Сред изтъкнатото бе как милиони български туристи могат да пътуват свободно до Гърция с влизането ни в Шенген пък.

България и Гърция споделят обща отговорност като двигатели на интеграцията на Западните Балкани в ЕС, но с отстояването на принципите на върховенство на правото, зачитането на човешките права и демокрацията. Така че всички страни, които в момента работят за членство (Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово- б.а.), трябва наистина да показват резултати в добросъседски отношения, резултати в спазването на човешките права, резултати в реформите и резултати, най-вече в основния принцип за напредък по собствени заслуги, категоричен бе Радев.

Двамата се договориха за справедлива формула на финансиране, която да отчита традиционните приоритети на нашите страни - обща селскостопанска политика и кохезионната политика, и намиране на баланс с новите приоритети на ЕС - конкурентоспособността, развитие на индустриалната база и отбраната.

Европа трябва да засили своята конкурентоспособност, да засили своята индустриална база и стратегическа автономност. Това означава нови, значителни инвестиции -

фонд за конкурентоспособност,

лансира българският министър-председател.

Стокообменът между двете държави расте всяка година, достигайки 6 млрд. евро, а за последната се е вдигнал с 1 млрд. Гръцките инвестиции у нас надхвърлят 3,5 милиона евро.

Двамата са обсъдили и теми от енергийната свързаност, възможността за реализиране на вертикалния коридор за движение на природен газ. Гърция завърши IGB в един момент, в който имаше голяма нужда от природен газ в България през първата фаза на войната на Русия в Украйна. Така че възможностите, които дава това сътрудничество, са големи и можем

съвместно да кандидатстваме и за европейски ресурси,

каза Мицотакис. И поиска дългосрочно споразумение за трансграничните води - Арда, Марица и Места, както и по-справедлива формула на европейско финансиране на климатичната криза.

Ясно е, че амбициите на Европейския съюз в този момент надхвърлят ресурсите, с които разполага, и затова Гърция настоява за по-амбициозен подход. Ние много пъти сме казвали, че европейската отбрана може да бъде обект на финансиране от нов европейски механизъм за заемане на средства. Тя може да се обезпечи от нови инструменти, които да бъдат разпределени по справедлив начин между страните, обясни Мицотакис.

Вертикалният газов коридор се изпълнява в срок - завършихме нашата част в Южна България, а в момента започват дейностите по приключването на втората част в Северна България. Това ще ни осигури нов, по-голям капацитет. На дневен ред стои и разширяването на капацитета на интерконектора между Гърция и България (IGB) от 3 на 5 милиарда кубически метра газ годишно.

Премиерът Мицотакис е информирал Радев, че вече се работи по модернизацията на жп връзката между Александруполис и българската граница, за което има осигурени европейски средства.