20 училища представят възможностите за обучение пред седмокласниците в Русе

Кметът Пенчо Милков и началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиеа откриха 25-ото издание на Панорамата на средното образование, която се провежда до 6 юни на алеята пред хотел „Дунав Плаза". Инициативата се организира от Регионалното управление на образованието и Община Русе и предоставя възможност на бъдещите гимназисти и техните родители да се запознаят с условията за обучение в русенските средни училища, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

„Русе разполага с богати образователни традиции и предлага разнообразни възможности за обучение, които отговарят както на интересите на учениците, така и на потребностите на съвременния пазар на труда. Убеден съм, че всяко дете може да открие своя път и своето призвание сред предложенията на русенските училища. Благодаря на всички учители, директори и образователни специалисти, които ежедневно работят за подготовката и развитието на младите хора", каза кметът.

От своя страна д-р Георгиева заяви, че е важно децата да получат своето образование тук и да останат в града, защото по нейните думи те са най-ценната и вечна инвестиция.

На събитието присъстваха още заместник областният управител д-р Валери Йорданова, както и представители на бизнеса, образователни институции и социални партньори.

В рамките на инициативата 20 образователни институции представят профилите и специалностите, включени в държавния план-прием за VIII клас през учебната 2026/2027 година. Посетителите могат да получат информация за учебните програми, професионалните направления, материалната база и възможностите за бъдеща реализация след завършване на средното образование.

Домакин на официалното откриване бе СУПНЕ „Фридрих Шилер". Ученици и възпитаници на учебното заведение представиха празнична програма с музикални и танцови изпълнения, които дадоха символичен старт на тазгодишното издание на форума.