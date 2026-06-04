Дори адвокатът на политика банкер Мавродиев не знае дали сам се е предал

След година и 9 месеца в неизвестност е задържан в Сърбия

Разследването за изчезналите 150 милиона лева, докато той оглавява ББР, продължава

Арестуваният в Сърбия бивш шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев може да съкрати процедурата по екстрадицията си у нас, като се съгласи да го върнат или да се обяви за жертва на политическо преследване.

Първият вариант беше предпочетен от сочения за контрабанден бос Никола Николов-Паскал и въпреки това процедурата по връщането продължи 10 месеца, а вторият - от Цветан Василев, който живее в Белград от 11 години и е подсъдим задочно от 8 г.

Че 56-годишният Мавродиев е бил задържан в Белград, стана ясно в четвъртък, а самоличността му е била потвърдена от българските власти. Софийската градска прокуратура е била уведомена от Дирекция “Международно оперативно сътрудничество” на МВР и е задействана процедурата за връщането в София на родения в Хасково възпитаник на Софийския университет и УНСС. След това той трябва да бъде обвинен. За целта наблюдаващите прокурори ще поискат от и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова екстрадирането му.

Когато Мавродиев се прибере у нас, ще стане ясно дали е арестуван при операция, или се е предал сам. Известно е, че доскоро главният секретар на МВР Георги Кандев беше задграничен представител на България в Сърбия.

Паскал и Цветан Василев например сами са посетили полицията

в Белград, където са задържани. Най-малко след 9-10 месеца ще се разбере и дали прокуратурата ще поиска от съда да го остави за постоянно в ареста.

Адвокатът на Мавродиев Любен Казанлиев също няма информация дали клиентът му се е предал сам и чака да се свърже с него. Той няма данни и от прокуратурата за хода на разследването.

“Свързах се с тях в края на 2024 г. и поисках да ми връчат европейската заповед за арест, издадена от съда. Тя подлежи на частно обжалване. Обещаха, но не го направиха. След това съм искал информация, но напразно”, казва адвокат Казанлиев. Цветан Василев

Бившият депутат от ГЕРБ, председател на Комисията за финансов надзор и директор на държавната ББР се издирва от година и 9 месеца.

Иначе политическата му кариера започва от ДСБ, после става депутат от ГЕРБ. Известен е като правен и данъчен консултант.

Мавродиев ръководи ББР от септември 2017 до април 2020 г. и с неговия подпис са отпуснати над 1 милиард лева на 8 големи фирми със съмнителни обезпечения.

През април 2020 г., в разгара на пандемията от коронавирус, министър-председателят Бойко Борисов освобождава Мавродиев и целия борд на държавната банка. Повод е отпускането от ББР на кредит от 75 милиона лева на дружество със символични приходи, което вече е станало собственост на фирма за събиране на вземания.

През август 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията арестува Румен Гайтански-Вълка и адвоката и мениджър на негови дружества Иван Георгиев. Разследването е за други 150 милиона лева, отпуснати от ББР на фирма, свързана с Гайтански, през 2019 г. Подписът е на Стоян Мавродиев, който тогава е бил начело на банката.

Кредитът не е обслужван и парите изчезват. Случаят е известен от 2021 г., но прокуратурата и КПК започнаха да действат чак през лятото на 2024 г. По това време Стоян Мавродиев вече е в частния бизнес и често пътува в чужбина.

По време на акцията заради кредита от ББР той е бил в Гърция, става ясно от отговор на бившия вътрешен министър Даниел Митов до депутата Божидар Божанов от края на 2025 г.

По това време за Мавродиев вече са излезли данни, че като директор на ББР е бил

най- скъпоплатеният държавен чиновник - 36 211 лева на месец

Той е обявен за издирване на 15 август 2024-а, но едва 2 месеца по-късно МВР търси информация от партньорски служби. От Гърция отговарят, че е бил на тяхна територия, но на 16 август 2024 г., ден след като е обявен за издирване у нас, е преминал границата към Северна Македония. Неофициално се твърди, че оттам е отпътувал към Дубай, където е живял под наем в имот на български бизнесмен. От 2017 г. Мавродиев е резидент в арабската държава, което му дава право на постоянно пребиваване там.

Стоян Мавродиев е обявен за международно издирване чак през декември 2024 г., когато съдът издаде европейска заповед за арест.

Никола Николов-Паскал

Процедурата по екстрадирането му в Сърбия е сложна - решението е на две съдебни инстанции, а крайният акт е на министъра на правосъдието.

Засега Мавродиев е задържан за 18 дни, след което може да бъде освободен под домашен арест до произнасянето на магистратите.

Той е поредният обвиняем по шумен случай, който вместо в ареста и на разположение на разследващите за разпити и процесуални действия се озовава в чужбина. (Виж карето долу)

Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви преди два месеца, че в МВР има теч на информация, и затова изчезват обвиняеми и не могат да се намерят. Като примери даде Пепи Еврото и Стоян Мавродиев.

Наследникът му на поста Иван Демерджиев коментира новината за задържането на Мавродиев във фейсбук.

“Когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона. Независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов (прокурорският син - б. р.). Законът е еднакъв за всички. И вече се прилага”, написа Демерджиев.

Тандемът Иван Демерджиев (вляво) и Георги Кандев



Гайтански със запори, беглецът - не

Стоян Мавродиев е обвинен като извършител на длъжностно престъпление по отпускането на 150-те милиона лева от ББР през 2019 г. Румен Гайтански-Вълка е обявен за подбудител, а управителят на фирмата - получател на парите, Иван Георгиев - като помагач. Най-тежко се наказва престъплението, извършено от Мавродиев - от 10 до 20 г. затвор.

Фирми, имоти и други авоари на Гайтански са запорирани от Софийската градска прокуратура по разследването, но за Мавродиев няма наложени, показа проверка на “24 часа”. Няма данни за актове на НАП, нито КПКОНПИ да е проверявала доходите му.

Стоян Мавродиев като директор отпуска кредита на “Роудуей Кънстракшън” през юни 2019 г. Фирмата е контролирана от Гайтански. С парите се купуват акциите на “Пътстройинженеринг” АД, собственост на друга негова компания - “Био Майнинг”. “Роудуей” превежда парите от кредита на “Био Майнинг”, а “Био Майнинг” е отпуснала заем от 30 млн. лв. на четвърто дружество от обръчите на Вълка - “Кристална вода” АД. То е собственост на съпругата му и е обезпечител по кредита, отпуснат от Търговска банка Д на ТЕЦ “Варна”, тогава собственост на Ахмед Доган. С 30-те млн. лв. “Кристална вода” АД погасява задълженията на топлоцентралата към частна банка. Румен Гайтански-Вълка лежа в ареста само 2 месеца.

Обезпечението по кредита към ББР е фиктивно, обявиха от прокуратурата в началото на разследването. Това е договор на “Пътстройинженеринг” АД за доставка на материали към голяма строителна компания, която работи по обществени поръчки. Договорът обаче е прекратен седмица след подписването. Така кредитът на “Роудуей Кънстракшън” остава необезпечен, не е обслужван и по-късно е отписан като несъбираем. С останалите пари Гайтански купува скъпи автомобили, част от които бяха иззети от разследващите. Все още няма внесен обвинителен акт в съда близо 2 г. след акцията и претърсването на жилища и офиси на обвиняемите.

Иван Георгиев, представител на “Роудуей Кънстракшън”, не е лежал в ареста и е пуснат с гаранция. Гайтански беше задържан близо два месеца, след което съдът го освободи с гаранция от 250 хил. лв., а прокуратурата не протестира. Малко преди това обаче Гайтански е дал показания като свидетел по друго разследване, в което разказал, че кредитът от ББР е бил за Доган, който го уговорил лично с Мавродиев. Гайтански купувал на бившия почетен председател на ДПС луксозни коли и му отчитал пари от обществени поръчки, които печелил в общини на партията. Освен това прословутата яхта “Агата”, с която Доган плаваше и приемаше ВИП гости на борда ѝ, била записана на фирмата на Гайтански, но само по документи.



Само Пепи Еврото остава неиздирен

Пепи Еврото, който разклати съдебната система в София и Брюксел, е единственият от ВИП издирваните, който още не е заловен.

Делото ББР не е единственото от шумните, по които основният герой бяга в чужбина, нито Мавродиев е първият банкер, който се спасява зад граница. През 2014 г. в Сърбия избяга собственикът на КТБ Цветан Василев, а през 90-те фалирали банкери начело с вече покойния Румен Спасов трайно се заселиха в ЮАР.

Никола Николов-Паскал, обвиняем за контрабанда в особено големи размери, бе обвинен през април 2024 г. по делото “Митници”, но се оказа, че е в чужбина. Трима от това разследване - Петя Банкова, Стефан Димитров и баща му Марин, лежаха в ареста 7-8 месеца с обвинение за корупционна схема, за да минават камиони с цигари на Паскал през границата. А бившата шефка на митниците Банкова и главният секретар на МВР Живко Коцев подсигурявали правилните хора да вдигат бариерата. Разследването не е приключило.

Митичният Паскал беше задържан в Белград през септември 2024 г. след 6 месеца издирване. Когато го екстрадираха в България, съдът го освободи с гаранция от 50 хил. лв., а прокуратурата не настояваше за постоянно задържане. Преди два месеца се оказа, че Паскал е признал вината си за няколко случая на контрабанда на цигари през границата и получи условна присъда след споразумение с прокуратурата.

Преди май 2023 г. избяга и бившият следовател Петьо Петров-Пепи Еврото, който след 2015 г. е съдържател на ресторант “Осемте джуджета” и лобист в съдебната власт. Месеци по-късно неофициално се говореше, че Еврото е в съседна държава, вероятно Турция. Той избяга с малкото си дете, което се върна при майката Любена, но службите така и не хванаха следа към бащата. Преди две седмици Петьо Петров получи глоба от 2500 евро за измама със златото на семейство Златанови и беше свален от издирване, но прокуратурата съобщи, че ще го търси за изнудване, но неясно на кого. Петьо Петров-Пепи Еврото

В началото на 2020 г. при акцията срещу Васил Божков, той също бе отлетял за Дубай. Приближените му лежаха с месеци в ареста, а бизнесменът даваше интервюта от арабските емирства и основа партия. За разлика от останалите Божков се появи в публичното пространство веднага и винаги се е знаело къде се намира. Преди него в чужбина се оказаха Николай и Евгения Баневи, Ветко и Маринела Арабаджиеви, както и много други, срещу които се провеждаха акции. Всички бяха задържани в чужбина и екстрадирани бързо заради правилата в държавите-членки на ЕС, каквито Сърбия, Турция и Дубай например не са.

Единствено Евелин Банев-Брендо на собствен ход и изненадващо за всички институции отиде до Софийския затвор, за да го приемат там след 7 г. издирване с червена бюлетина по цял свят.

