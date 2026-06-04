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Година пробация договори жена от Сопот, откраднала кола

Никола Михайлов

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Районният съд в Карлово.

Върнала автомобила и си признала

За една година пробация се споразумя с прокуратурата сопотчанка, признала за кражба на кола. Споразумението ѝ вече е одобрено от Районния съд в Карлово, а решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Кражбата е била извършена на 15 февруари. Жената задигнала лек автомобил "Опел Корса" на стойност 490 евро от свой съгражданин. След установяването на извършителката, колата е била върната. 

Пробационните мерки включват задължителна регистрация по настоящ адрес с подписване два пъти седмично, както и периодични срещи с пробационен служител. Жената трябва да плати 86,84 евро разноски за експертиза.

Районният съд в Карлово.

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