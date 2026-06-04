ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мицотакис поиска от Радев влак и магистрала до Укр...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22981600 www.24chasa.bg

Две общини във Варненска област обявиха частично бедствено положение

1292
Преляла река. КАДЪР: Фейсбук

Две общини във Варненския регион обявиха частично бедствено положение, съобщиха от Областната управа в крайморския град.

Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в дерето в село Медовец, община Дългопол. Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки.

Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Причината е повишеното ниво на язовир Генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд е нанесъл щети на домове и дворове в село Генерал Колево.

От Областната администрация допълват, че в региона няма бедстващи хора. За проблемите, предизвикани от дъжда, са информирани полицията и Службата по противопожарна охрана, съобщи БТА.

Преляла река. КАДЪР: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!