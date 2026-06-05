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Блицконтрол и редовен парламентарен контрол в дневния ред на депутатите

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Народното събрание СНИМКА: “24 ЧАСА”

Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред, публикуван на сайта на Народното събрание.

Според правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват министрите Иван Шишков, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. Поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва премиерът Румен Радев, съобщи вчера председателстващият заседанието Стою Стоев.

Народното събрание СНИМКА: “24 ЧАСА”

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