Климатологът Симеон Матев: Хората сме виновни за наводненията

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Боклуци в дерето на реката, това е причината за наводненията. А кой е хвърлил боклука? Ние. Това коментира климатологът доц. Симеон Матев по bTV.

Между 30 и 60 литра на квадратен метър са паднали в местата с наводненията Проблемът е, че падат за по-малко от час.

Оня ден в Благоеврград за 22 минути паднаха 32 литра на квадратен метър.

Да ни удари мълния рискът е 1 на милион. Всяка година от мълния са покосени поне 6 човека, каза Симеон Матев.

Май е по-хладен от нормата. Изминалата пролет е по-студена от нормите.

До края на седмицата атмосферата остава нестабилна. На много места ще превалява и прегърмява. Днес ще е по-спокойно от вчера. В събота в Западна и Централна България ще вали, в неделя - на изток и в планините. През следващата седмица ще е по-спокойно. Лятото ще настъпи с пълна сила. От 8 до 14 юни температурите ще са около и над нормата и приключваме с масовите превалявания. Следващият период ще е през втората половина на следващата седмица.

Между 19 и 21 градуса е температурата на морската вода и ще се повишава, каза още климатологът