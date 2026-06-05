ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зависимост от екрани яде от паметта и вниманието н...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22981999 www.24chasa.bg

Климатологът Симеон Матев: Хората сме виновни за наводненията

1564
Симеон Матев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Боклуци в дерето на реката, това е причината за наводненията. А кой е хвърлил боклука? Ние. Това коментира климатологът доц. Симеон Матев по bTV.

Между 30 и 60 литра на квадратен метър са паднали в местата с наводненията Проблемът е, че падат за по-малко от час.

Оня ден в Благоеврград за 22 минути паднаха 32 литра на квадратен метър.

Да ни удари мълния рискът е 1 на милион. Всяка година от мълния са покосени поне 6 човека, каза Симеон Матев. 

Май е по-хладен от нормата. Изминалата пролет е по-студена от нормите. 

До края на седмицата атмосферата остава нестабилна. На много места ще превалява и прегърмява. Днес ще е по-спокойно от вчера. В събота в Западна и Централна България ще вали, в неделя  - на изток и в планините. През следващата седмица ще е по-спокойно. Лятото ще настъпи с пълна сила. От 8 до 14 юни температурите ще са около и над нормата и приключваме с масовите превалявания. Следващият период ще е през втората половина на следващата седмица. 

Между 19 и 21 градуса е температурата на морската вода и ще се повишава, каза още климатологът

Симеон Матев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание