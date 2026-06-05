Кирил Борисов за ареста на Мавродиев: Едва ли ще се стигне до разкрития, които да разтърсят държавата

Сърбия много трудно екстрадира чужденци, не случайно Цветан Василев е там от 2015 г. Това коментира шефът на Криминалния отдел на "24 часа" Кирил Борисов по БНТ във връзка с новината от четвъртък, че на летището в Белград е задържан Стоян Мавродиев, бивш шеф на ББР.

Мавродиев е издирван от нашите власти от 2024 г. във връзка с досъдебно производство за отпуснат заем.

"Не очаквам разкрития, които ще съборят, едва ли не, мафията, но винаги има подобни очаквания", добави още Кирил Борисов. Той припомни, че Стоян Мавродиев е бил част от властта, бил е депутат, партиец, шеф на ББР. "Но не очаквам да се уличи в престъпление, защото едва ли този кредит е бил отпуснат по негова инициатива, но да започне да уличава хората над него, е опасно за самия него", коментира още Кирил Борисов.

Според него едва ли ще се стигне до разкрития, които да разтърсят политическата система.

На въпрос на е ли време да се върне и Цветан Василев, шефът на Криминалния отдел на "24 часа" припомни, че бившият собственик на фалиралата КТБ в публичните си изявления, е тръгнал да се връща от 10 години, но още не го е направил. Според последните му изявления иска ново разследване.

"Ето, Цветан Василев говори постоянно, разкрива, и какво от това, Васил Божков също разкриваше, показа едни снимки, но беше дума срещу дума", припомни Кирил Борисов другите две известни дела - това срещу Василев и това срещу Божков.

"Цветан Василев не може да бъде екстрадиран, защото се обяви за жертва на политическата система, имаше няколко процедури, но съдът не го екстрадира. Екстрадицията на Никола Николов - Паскал мина за няколко месеца, а тук сключи споразумение, което изненада много хора", добави още Кирил Борисов.

По повод на другия беглец Петьо Петров - Пепи Еврото каза, че си остава една легенда, издирват го, но със сигурност влиянието му в съдебната система вече не е същото, даже вървяло към нула. "Не очаквам той да се завърне, както много хора го чакат", смята Кирил Борисов.