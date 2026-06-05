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Коста Стоянов: Надявам се да има вкарани в затвора за незаконния град

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Инж. Коста Стоянов

Цяла Варна говори за незаконния град край Варна. В общинския съвет във Варна се опитаха да приемат подробен устройствен план за него, ние го осуетихме. Това коментира по bTV депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов. 

Според него виновен е кметът на Варна, а и много по веригата - нотариуси, главният архитект, всички общински служители. Може да говорим за корупция в особено големи размери, каза инж. Стоянов.

Надявам се да има наказани и дори вкарани в затвора, каза още Стоянов. Очаквал много отговори от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Според него е време за законодателни промени, за да се спре порочната практика с незаконното строителство.

Не знам коя банка ще даде кредит за незаконен строеж, има само едно удостоверение за търпимост, което дори не е административен акт, който може да бъде обжалван, допълни инж. Стоянов. Трябвало да се запорират сметките на корпорацията инвеститор.

Инж. Коста Стоянов

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