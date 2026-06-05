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Румен Радев днес на среща на високо равнище ЕС-Западни Балкани в Черна гора

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Премиерът Румен Радев Снимка: Йордан Симеонов

Среща на високо равнище ЕС – Западни Балкани на тема „Съвместен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани“ ще се състои днес в Тиват, Черна гора. Министър-председателят Румен Радев ще представлява България.

Поканата до лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани бе отправена от президента на Черна гора Яков Милатович и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата подчертаха, че срещата представлява исторически момент, тъй като за първи път се организира в Черна гора, с което страната влиза в ролята на домакин на една от най-важните политически и стратегически срещи между Европейския съюз и Западните Балкани. Темата на срещата отразява обновения политически стремеж и факта, че политиката на разширяване е динамична и стратегически важна за бъдещето на Европа.

Срещата на върха се състои шест месеца след последната среща на върха в Брюксел. Форумът ще се председателства от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. ЕС ще бъде представляван от председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В срещата ще участва и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Очаква се в срещата да се включат ръководителите на страните от Западните Балкани, както и лидерите на някои европейски страни.

Официалната програма на срещата ще започне с приветствена церемония и официално посрещане на гостите от страна на президента на Черна гора. След това е планирана пленарна среща, която ще бъде посветена на напредъка в евроинтеграцията на Западните Балкани и Плана за растеж на ЕС, на укрепването на регионалната стабилност, свързаността и устойчивостта. 

По-късно се планира обща снимка на участниците в срещата и културно интермецо.

Срещата ще продължи с работен обяд, насочен към политиката на разширяване, ключовите предизвикателства и възможности. След това се очаква представителите на Черна гора, Европейския съвет и Европейската комисия да дадат официална пресконференция.

Срещата на върха ЕС – Западни Балкани се организира за първи път в Черна гора, като събитието съвпада с отбелязването на 20-годишнината от обявяването на независимостта на страната. Същевременно Черна гора се възприема и като най-напредналата в процеса на евроинтеграция страна в региона, заедно с Албания.

Премиерът Румен Радев

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