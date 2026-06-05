Акция срещу дрогата в столичния кв. "Христо Ботев", 11 души са задържани

Столичният квартал „Христо Ботев" осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души - дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Това съобщиха от СДВР.
В 11.00 ч. в кв. „Христо Ботев" директорът на Столичната дирекция гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати.