Акция срещу дрогата в столичния кв. "Христо Ботев", 11 души са задържани

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Столичният квартал „Христо Ботев" осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души - дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Това съобщиха от СДВР.

В 11.00 ч. в кв. „Христо Ботев" директорът на Столичната дирекция гл. комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати.