Росица Карамфилова: Чакам анализ за Баба Алино

В момента екипът на министерството е в регионалната инспекция във Варна, за да проверим каква е ситуацията с Баба Алино. Чакам анализ. Още през 2025 г. са постъпили сигнали, че в териториии, свързани с горски терени до Златни пясъци попадат в зона с висока защита за опазване на птиците. Акцентирано е за над 30 имота със съмнения. Не е установено строителство в природния парк "Златни пясъци". Проектът е минал през регионалната инспекция във Варна. Това каза по bTV Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите.

Тя увери, че обществеността ще бъде уведомена за резултатите от проверката. Действията й щели да бъдат подкрепени от документи. "Когато докладът бъде на бюрото ми, ще бъдат предприети действия", допълни министърката.

Вчера имала 143 съобщения от граждани. Едно от тях било свързано за незаконна дига в коритото на Струма край Сандански. Помолила екипа си да провери дали и по-рано е имало сигнал. Оказало се, че има, и са изпратили само едно писмо до кмета. Сега сигналът е изпратен до прокуратурата.

Карамфилова благодари на всички, които изпращат сигнали.

За 10 години имало най-голяма запълваемост на язовирите у нас. "Александър Стамболийски в момента се изпуска плавно. Язовир "Тича" е с над 30 милиона кубични метра над допустимото ниво. Има регулирано изпускане, за да се освободят обеми. 100% пълни са също язовирите "Пчелина", "Христо Смирненски" и др. Екипите на Басейнова дирекция в момента са на терен заради нестабилното време.

12 са питейно-битовите язовири, няма да има проблем с безводието, каза още министърката. Проблемът в Плевен е лошата ВиК структура и огромните загуби.