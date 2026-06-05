Вицепремиерът Донев се обяви за анализ на ценообразуването на лекарства

Ресурсът. който се акумулира в НЗОК е огромен, качеството на дейностите, които се предоставят срещу този ресурс трябва да бъде контролирано, настоя Гълъб Донев

Идеята на "Демократична България" за задължителни обществени поръчки в частните болници, които работят с публичен ресурс, може и да получи подкрепа от управляващите и "Прогресивна България". Това обаче ще стане след анализ и внимателно проучване на конкретното законово предложение. Както и на ценообразуването на лекарства - заради разликите в цените дори в съседни лечебни заведения.

"Редно е този, който дава парите, НЗОК, да поставя условията, при които се изпълняват тези договори с лечебните заведения и с изпълнението на помощта. Редно е, когато всички получават ресурс от едно и също място, от НЗОК, да бъдат поставени при едни и същи условия", каза вицепремиерът Гълъб Донев по време на днешния блиц контрол в парламента.

Отговорът му дойде в отговор на въпрос от д-р Александър Симидчиев от ДБ, който попита дали властта ще подкрепи предложението им за уеднаквяване на условията за обществените поръчки на. частните и държавните болници. Депутатът настоя, че властта "назначава или не променя кадровия състав на ключови сектори в здравеопазването". Той попита дали парламентарната група на "Прогресивна България" ще подкрепи инициативата на неговата група. Това ще доведе до оптимизиране на процесите, за кадровите въпроси ви оставям да помислите малко повече, каза Симидчиев.

Преди обаче НЗОК да започне да поставя условия, вицепремиерът смята, че е "редно преди това да се направи и анализ на ценообразуването на лекарствата".

"Вие сте работил в болница, бил сте началник на отделение, знаете как протичат тези процеси. Знаете какви са разликите в цените на един препарат в една болница и в съседна, на 200 м - с огромни разлики. И то това са разлики при провеждане процедури за обществени поръчки. Защо се получава така?", обърна се той към Симидчиев.

"Трябва да си зададем сериозно въпрос какъв е ресурсът който НЗОК акумулира от всички нас, здравноосигурените лица, тук са всички български граждани - от новороденото, към възрастния човек. Ресурсът. който се акумулира в Касата е огромен, качеството на дейностите, които се предоставят срещу този ресурс трябва да бъде контролирано", настоя Гълъб Донев.

Вицепремиерът отбеляза, че качеството на услугите не може да се контролира само през възприятията на пациентите. Трябва да имаме ясни и точни отправни критерии и показатели, по които да с емери качеството. Имаме ли ясни крит за това какво е качеството на дейността, която касата плаща, попита Донев. И подчерта, че трябва да се направи задълбочен анализ на всичко това, за да се предостави качествено здравеопазване на всички български граждани.

Всички трябва да работят при едни същи условия, каза вицепремиерът.

"Политически звучи добре с две думи да се отговори на един въпрос, но когато години наред не е предприета стъпка в тази посока по изсветляване на процесите... Казахте, че и процесите, и хората за смяна, нека видим с какъв капацитет разполага системата и всички процеси в този технологичен процес трябва да отговарят на законовите изисквания и действително да се разруши моделът на завладяната държава, и срещу парите на хората да стои една качествена услуга", завърши отговора си Донев.