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Изписаха от "Пирогов" момчето, което падна от 5-ия етаж при наркопартито в Благоевград

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Болница "Пирогов" Снимка: Велислав Николов

Момчето, пострадало при падане от петия етаж на блок в Благоевград на 24 май тази година, е изписано от болница „Пирогов". Това съобщават на сайта си от лечебното заведение.

Пациентът е контактен и адекватен, вертикализиран и се придвижва на собствен ход, посочват още от болницата. 

По време на хоспитализацията младежът премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на „Пирогов".

В нощта на 23 срещу 24 май пред блок 17 в кв. "Струмско" бе открита починала Ивана Стойнева. От другата страна на блока бе открит тежко пострадал непълнолетния Димитър С., който бе транспортиран в „Пирогов", откъдето днес съобщиха, че той вече е изведен от реанимацията. Настанен е в неврохирургията в стабилно състояние, контактен и адекватен. На купона с участието на Ивана, домакина Димитър, студента Александър и абитуриента Методи, се оказало, че всички са употребили синтетичния наркотик LSD.

Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на 20-годишния студент Александър Георгиев, който е бил на купона. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането за постоянна мярка "задържане под стража" без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен, заради липса на доказателства, че е извършил убийство на Ивана.

Болница "Пирогов"

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