Бандити пробутват фалшиво евро в селски магазинчета, банкнотите отпечатани в хол в с. Реброво

Своеобразна нелегална печатница за фалшиво евро е била обособена в хол на къща в с. Реброво, община Своге. Двама мъже, които развивали незаконната дейност, са в ареста. Те са действали през май и юни, съобщиха от Софийската окръжна прокуратура, която ръководи разследването.

На 2 юни в хранителни магазини в селата Церово и Гара Лакатник, община Своге, при заплащане на покупки били прокарани в обръщение три подправени банкноти с номинал 20 евро. По същото време в един от търговските обекти бил направен опит за плащане с друга неистинска банкнота от същия номинал.

В хода на разследването е установено, че през периода от май до 3 юни 2026 г. в помещение, обособено като хол в имот в с. Реброво, община Своге, са били укривани средства и материали, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци. При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети шест принтера, два плотера за рязане на хартия, компютърна техника, UV детектор, машина за броене на пари, мултифункционално устройство, мастила за печат и други вещи.

На същия адрес са намерени още 19 заготовки за банкноти с номинал 20 евро и 3968 холограмни стикера, предназначени за изготвяне на неистински еврови банкноти.

По делото са привлечени в качеството на обвиняеми три лица. Двама от тях са задържани за срок до 72 часа с постановления на прокурор. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо тях. По отношение на третия обвиняем е взета мярка за неотклонение „парична гаранция" с оглед тежкото му здравословно състояние.

Тримата обвиняеми са многократно осъждани.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – София.