Полицията в Благоевград разследва случая

Откриха мъж със счупен череп в канал край Благоевград. В четвъртък около 20,10 часа във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение, че в бетонов канал в района на пътя за с. Делвино е паднал мъж, който лежи в безпомощно състояние.

От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 43 години от Благоевград. Той е пострадал с фрактура на черепа и е настанен за лечение в болница „Пулс" в града. Образувано е досъдебно производство.