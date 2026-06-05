ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриха нарколаборатория в Средец

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22983529 www.24chasa.bg

Откриха мъж със счупен череп в канал

3236
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Полицията в Благоевград разследва случая

Откриха мъж със счупен череп в канал край Благоевград. В четвъртък около 20,10 часа във Второ РУ-Благоевград е получено съобщение, че в бетонов канал в района на пътя за с. Делвино е паднал мъж, който лежи в безпомощно състояние.

От незабавно пристигналите на място полицейски служители е установено, че мъжът е на 43 години от Благоевград. Той е пострадал с фрактура на черепа и е настанен за лечение в болница „Пулс" в града. Образувано е досъдебно производство.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание