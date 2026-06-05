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8 месеца затвор за шофьор с рекордните 5,95 промила алкохол и дрога

Тони Маскръчка

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Районният съд в Дупница.

Районният съд в Дупница наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" за 8 месеца, глоба от 300 евро и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 години на 39-годишен мъж от Благоевград, признал се за виновен в управление на автомобил след употреба на алкохол и кокаин.

Съдът, с председател съдия Маргарита Алексиева, одобри постигнатото споразумение между прокуратурата, защитата и обвиняемия. На 1 април 2026 г., около 08:15 ч., на АМ „Струма" 39-годишният С. И. от Благоевград е управлявал личния си автомобил с концентрация на алкохол 5.95 промила. Освен това е шофирал след употреба на кокаин.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание – 8 месеца затвор при първоначален общ режим, като присъедини и наказанията „лишаване от право да управлява МПС" за 5 години и глоба от 300 евро. В полза на държавата се отнема автомобилът, използван за извършване на престъпленията. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът потвърди и взетата в досъдебното производство мярка за неотклонение „задържане под стража".

От началото на 2026 г. до 31 май Районен съд Дупница е наложил наказания на 24 водачи, заловени да шофират след употреба на алкохол или наркотици. Петима от тях са получили ефективни присъди „лишаване от свобода". За същия период на 2025 г. осъдените са били 38.

Районният съд в Дупница.

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