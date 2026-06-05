ДБ иска президентът да промени бройките на партиите за ЦИК

Ивайло Мирчев и Божидар Божанов поискаха един от мандатите на ДПС - за да има ДБ 2, а ПП един

Внасяме искане за освобождаване на зам.-шефа на НЗОК Момчил Мавров, който според публикации е символите на корупционните практики, заяви Мирчев

Промяна в разпределението на квотите за попълване на състава на ЦИК поискаха от "Да, България". На брифинг в парламента двамата съпредседатели Ивайло Мирчев и Божидар Божанов настояха, че президентът Илияна Йотова е допуснала грешка при разпределението и поискаха да издаде нов указ за предстоящите консултации.

Миналия петък държавният глава обяви старт на процедурата по подмяна на състава на Централната избирателна комисия - настоящият е изтекъл мандат от средата на юли. Йотова даде 7 от 15-те места в комисията на "Прогресивна България", 3 на ГЕРБ и 2 на ДПС. "Продължаваме промяната" и "Демократична България" получиха общо две места, тъй като се явиха като коалиция на парламентарния вот, а "Възраждане" получи една позиция. По закон нито една парламентарна група не може да има мнозинство в ЦИК, а според сметките на "Дондуков" ПБ трябваше да вземе 8, затова и позициите бяха редуцирани с една.

От ДБ обаче смятат, че са ощетени за сметка на ДПС.

"В указа на президента има грешка при изчисление на квотите. До сега не сме стигали до хипотеза една партия да има повече от половината, тази процедура не е прилагана до сега и в президентството са допуснали грешка, изпратихме писмо. Те (квотите - б.р.) не са само за разпределението в ЦИК, а и в РИК", заяви Божанов.

Според него ДПС трябва да остане с едно място в ЦИК, ДБ да получат 2, а ПП едно.

Не става дума за едното място , а за демократичния процес, настоя Мирчев.

Втората тема, на която той се спра бе източването на здравеопазването. "Разбрахме от вицепремиера Гълъб Донев, че търговете в частните болници на този етап няма да ги има. Ще се прави анализ - знаете, че в едната болница едно лекарство е Х лв., в съседната е 100 пъти по Х и това е за сметка на данъкоплатците", каза той. И се спря на законовите предложения на ДБ.

Мирчев настоя, че на ключови позиции в сферата на здравеопазването продължават да са хора, които са символ на модела, който настоящата власт щяла да променя - това се виждало както в министерството, така и в парламентарната здравна комисия. "Нищо не се променя, хората са същите. Можеше поне фасадно да бъдат сменени".

Внасяме искане за освобождаване на зам.-шефа на НЗОК Момчил Мавров, който според публикации е символите на корупционните практики, заяви Мирчев. Според него "приказките, че ще се прави анализ, а след това ще видим какво се прави, са несериозни".

"Подуправителят на НЗОК бе с отнети правомощия от настоящия управител. Това бе именно заради такива нарушения. В рамките на процедурата тук ще изискаме и доклада на г-н Стефановски на база, на който е отнел правомощията му. Има и други случаи - на надценяване на IT услуги. Има и случаи на осуетяване на проверки", обясни Божанов.