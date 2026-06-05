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Хванаха 20 пратки с наркотици, поръчани от непълнолетен в Кърджали от чужбина

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Полицаи са иззели пратките с поръчаната от непълнолетния дрога. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

20 пратки с три вида наркотици, поръчани от непълнолетен, хвана полицията в Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. В кутиите са открити 82 грама марихуана, 5 грама хашиш и 192 грама желирана субстанция във вид на бонбони, реагирали на канабис.

Полицаи установили поръчителя, който е непълнолетен. Той пазарувал дрогата онлайн от чужбина, а пратките били доставени по куриер. Наркотиците са иззети, извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство за незаконно придобиване и държане на високорискови наркотични вещества.

Полицаи са иззели пратките с поръчаната от непълнолетния дрога. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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