Пловдивчанин опита да открадне мотор, но не успя да го запали - получи присъда

Прекарал 24 часа зад решетките

С условна присъда се сдоби пловдивчанин след неуспешен опит да задигне мотоциклет. На 24 февруари безработният мъж опитал противозаконно да отнеме БМВ Ц650 ГТ, като искал да го ползва, но деянието останало недовършено. Крадецът не се отказал, просто не успял да запали двигателя на превозното средство.

Неуспешният опит не останал тайна и на следващият ден извършителят бил арестуван за 24 часа. Малко повече от 3 месеца по-късно досъдебното производство приключило и той се изправил пред Районния съд в Пловдив. Там признал вина и се възползвал от правото си да сключи споразумение с прокуратурата, като договорил 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати и 107 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.