"Възраждане" пак поискаха закриване на комисията по досиетата

Ако българските управляващи искат действително да избегнат процедурата по свърхдефицит, нека бъдат така добри първо да орежат разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите и майките, настоя Костадин Костадинов

За пореден път "Възраждане" предлага закриване на Комисията по досиетата, стана ясно от изявление на лидера им Костадин Костадинов в парламентарните кулоари. Според него комисията на практика не работи.

"Това е един политически санаториум, в който се уреждат верни партийни другари или политически пенсионери. Изключително спокойно място, в което се устройват хора, които получават големи заплати, които са най-малко като заплатите на депутатите", каза още Костадинов. По сметките му тя е струвала на бюджета 5 млн. 300 хил. лева за 2025 г. Лидерът на "Възраждане: добави, че във финансовото министерство се разпределят бюджетите на повече от 150 подобни такива институции.

Освен това депутатът разкритикува и бюджетните намерения на правителството.

"Още Симеон Дянков започна със съкращения, удряйки по най-големите разходни пера, казвам го с ирония, в държавата, съкращавайки бюджета на музеи, читалища, галерии, библиотеки, удари тежко и БАН и накрая замрази пенсиите на пенсионерите. Нещо подобно виждаме и сега. Същевременно в държавния бюджет има пера, които са изключително безцелни и харчат стотици милиони. Ние сме направили анализ на разходите, като всяка партия, която има претенции да управлява страната. По време на кампанията обяснявахме кои са моментите, които могат да бъдат съкратени. Нищо от това не беше чуто от избирателите. Надявам се, че поне част от нашите предложения биха били чути от сегашните управляващи", каза той.

"Ако българските управляващи искат действително да избегнат процедурата по свърхдефицит, нека бъдат така добри първо да орежат разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите и майките", каза Костадинов. И настоя, че всяка година България плаща милиони левове за най-различни членски вноски в международни организации, към които нашата държавна на практика няма абсолютно никакво участие. Като такава посочи асоциация, която се бори за запазването на популацията на китове в Северния океан - за нея България плащала по около 100 000 лева.