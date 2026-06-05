22-годишен е арестуван в Смолян, шофирал на кокаин, крил канабис и течности за вейпове в колата

22-годишен мъж от Смолян е задържан след полицейска проверка, при която е установено управление на автомобил след употреба на наркотични вещества и държане на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.

Младият мъж е бил спрян от полицейски екип на улица „Белия камък".При извършен тест за употреба на наркотични вещества уредът отчел положителен резултат за кокаин. На водача е издаден талон за медицинско изследване, като той е предоставил кръвна проба за лабораторен анализ. След това е установено, че в него има суха тревна маса с тегло 6,58 грама. При извършен полеви наркотест веществото е реагирало на канабис.

При претърсване на автомобила „БМВ 120D" полицаите открили още четири пакета с общо тегло 46,70 грама, чието съдържание също е реагирало на канабис при направения тест.

В превозното средство са намерени и електронна цигара с пълнител, съдържащ жълтеникава течност с тегло 25,28 грама, както и пет допълнителни пълнителя с общо тегло 101,09 грама. Те са иззети и изпратени за химическа експертиза, която трябва да установи точния им състав и съдържание.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая са образувани две бързи производства- за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и за държане на наркотични вещества с цел разпространение.