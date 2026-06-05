Коста Стоянов пита знаели ли са Радев и Желязков за дейността на КУБ

Изслушване на ръководството на ДАНС по казуса с "престъпната групировка КУБ" ще искат от "Възраждане". Коста Стоянов обяви в парламентарните кулоари, че ще иска информация по казуса и се надява това да се случи още на първото заседание на постоянната комисия за контрол на службите и употребата на СРС.

Депутатът заяви, че има и яснота относно питанията им до ДАНС за случващото се край Варна миналата година - ДАНС изпратили доклад, но не били уточнили, че той е по питане на народни представители. Затова тогавашният председател на парламента Наталия Киселова само написала, че се е запознала с документа и го засекретила. Така докладът не стигнал до Костадин Костадинов и Коста Стоянов, въпреки че е по техен сигнал.

"Докладът се предоставя едновременно, с еднаква по обем информация на президента на Република България, на министър-председателя и на председателя на парламента. Към октомври 2025 г. президент е Румен Радев, премиер - Росен Желязков, а председател на НС - Наталия Киселова. Те знаели ли са за този доклад и защо не са предприели никакви действия?", попита Стоянов.

Депутатът обясни и защо нарича украинската строителна фирма престъпна групировка - сам е подавал сигнали, по които районната прокуратура във Варна е образувала две досъдебни производства - за незаконна сеч на гора и за документи с невярно съдържание от украински граждани.

"Възраждане" имали и неформална информация, че дейността на фирмата в Украйна също се проверява в момента, за имотни измами.

Стоянов се закани евродепутатите на партията да повдигнат темата и в ЕП, защото групировката вероятно действа и в други европейски държави.