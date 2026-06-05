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400 грама билка и 5 кг марихуана в буркани открити при акцията срещу дрогата в София

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Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов Снимка: Велислав Николов

400 грама билка с примес на амфетамини, както и около 5 кг марихуана, разпределени в над 50 буркана. Това е дрогата, открита при акцията на СДВР и Софийската градска прокуратура в столичния кв. "Христо Ботев". Задържани са 20 души, които пласирали наркотиците там и в съседен квартал, съобщиха разследващи.

 Изключително опасен наркотик, тъй като се обработва с химикал и води до тежки физиологически и психически последици за всеки, който го употребява, каза зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова за откритата билка с примес на амфетамини. А шефът на СДВР Любомир Николов допълни, че акцията започнала вчера и продължила и тази сутрин. Един от 20-те задържани бил безработен, но в дома му открили марихуаната. Къщата се ползвала като съхранителна база. Макар задържаният Румо, на 53 години, да се водел безработен, по стълбовете около къщата му имало охранителни камери. От полицията щели да сигнализират Столична община. Смятат, че снимачките били там с цел да се наблюдава евентуална тяхна дейност.

Адресът е разположен близо до училище, а е приоритет на СДВР се спре разпространението на дрога до училищата, добави полицай №1 на София. И  посочи, че всички задържани са криминално проявени. Румо например имал регистрации за грабежи, телесни повреди, притежание и разпространение на дрога, както и изтърпяна присъда. Другите дела били висящи.

Веднъж влезе ли се в такава среда, трудно се излиза от нея. Тя въздейства тежко и на човека, и на неговите близки, отново повтори Петрова защо човек не бива да се захваща с дрога. Тя направи подобно изказване и преди дни по време на акцията срещу фентанила в столичния кв. "Факултета". Обяви и че задържаният с амфетаними и марихуана 17-годишен ученик, хванат при акция на столичното 6-о РУ, вече е обвинен.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов Снимка: Велислав Николов

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